Ставшая жертвой розыгрыша девушка пожаловалась на подлость работодателя

Вадим Карасев

Письмо о повышении зарплаты оказалось первоапрельской шуткой и разгневало сотрудницу

Пользовательница TikTok с ником laurenleo0 опубликовала ролик, в котором рассказала об обидной первоапрельской шутке от работодателя. По ее словам, сотрудникам разослали письмо о повышении зарплаты, которое в итоге оказалось розыгрышем. На видео девушки опубликованное 1 сентября, обратило внимание издание Daily Dot.

Пользовательница, ставшая жертвой розыгрыша, заявила, что менеджер по персоналу отправил электронное письмо, в котором поблагодарил девушку и ее коллег за хорошую работу. Он также отметил, что в команде недоставало персонала, и добавил, что сотрудникам недоплачивали за ту работу, которую они выполняли. В итоге менеджер сообщил, что каждый получит прибавку к зарплате. Однако письмо оказалось первоапрельской шуткой. «Это было так подло», — пожаловалась блогерша.

В комментариях пользовательница пояснила, что узнала о том, что это было шуткой, из нижней части письма. Девушка рассказала, что была так разгневана, что долгое время не могла прийти в себя. «Я уволилась через четыре месяца после произошедшего, но до сих пор не оправилась от этого», — призналась она.

В комментариях к видео другие пользователи поделились другими историями о подобном поведении руководителей. Один из них рассказал, что в его компании отменили новогодние бонусы сотрудникам и заменили их вечеринкой с пиццей. Кроме того, многие пользователи заявили, что сразу уволились, если бы стали жертвами такого же розыгрыша. «Пусть даже не ждут, что я буду там работать после такого», — написал комментатор. «После такого они бы получили мое заявление об увольнении 2 апреля», — заявил другой.

Ранее другой пользователь TikTok, который работает менеджером в ретейле, поделился способом заставить сотрудника уволиться и разозлил юзеров. По его словам, если он планирует избавиться от сотрудника, то назначает ему самые тяжелые смены и минимальное количество часов.