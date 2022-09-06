Ставшая жертвой розыгрыша девушка пожаловалась на подлость работодателя
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ставшая жертвой розыгрыша девушка пожаловалась на подлость работодателя

Ставшая жертвой розыгрыша девушка пожаловалась на подлость работодателяПисьмо о повышении зарплаты оказалось первоапрельской шуткой и разгневало сотрудницу

Пользовательница TikTok с ником laurenleo0 опубликовала ролик, в котором рассказала об обидной первоапрельской шутке от работодателя. По ее словам, сотрудникам разослали письмо о повышении зарплаты, которое в итоге оказалось розыгрышем. На видео девушки опубликованное 1 сентября, обратило внимание издание Daily Dot.

Пользовательница, ставшая жертвой розыгрыша, заявила, что менеджер по персоналу отправил электронное письмо, в котором поблагодарил девушку и ее коллег за хорошую работу. Он также отметил, что в команде недоставало персонала, и добавил, что сотрудникам недоплачивали за ту работу, которую они выполняли. В итоге менеджер сообщил, что каждый получит прибавку к зарплате. Однако письмо оказалось первоапрельской шуткой. «Это было так подло», — пожаловалась блогерша.

В комментариях пользовательница пояснила, что узнала о том, что это было шуткой, из нижней части письма. Девушка рассказала, что была так разгневана, что долгое время не могла прийти в себя. «Я уволилась через четыре месяца после произошедшего, но до сих пор не оправилась от этого», — призналась она.

В комментариях к видео другие пользователи поделились другими историями о подобном поведении руководителей. Один из них рассказал, что в его компании отменили новогодние бонусы сотрудникам и заменили их вечеринкой с пиццей. Кроме того, многие пользователи заявили, что сразу уволились, если бы стали жертвами такого же розыгрыша. «Пусть даже не ждут, что я буду там работать после такого», — написал комментатор. «После такого они бы получили мое заявление об увольнении 2 апреля», — заявил другой.

Ранее другой пользователь TikTok, который работает менеджером в ретейле, поделился способом заставить сотрудника уволиться и разозлил юзеров. По его словам, если он планирует избавиться от сотрудника, то назначает ему самые тяжелые смены и минимальное количество часов.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.09.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.09.2022 (16 фото)
Какая одежда поможет девушкам с пышной фигурой выглядеть на 10 килограммов стройнее
Какая одежда поможет девушкам с пышной фигурой выглядеть на 10
To Leave выходит на приставках Xbox, спустя 4 года после релиза на PC и Playstation
To Leave выходит на приставках Xbox, спустя 4 года после релиза на PC
Ставшая жертвой розыгрыша девушка пожаловалась на подлость работодателя
Ставшая жертвой розыгрыша девушка пожаловалась на подлость
Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума
Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума
Чего больше всего стоит опасаться Весам
Чего больше всего стоит опасаться Весам
В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости газа
В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости
Влияние ретроградного Меркурия: кому из знаков зодиака повезет до 2 октября 2022 года, а кого ждут неприятности
Влияние ретроградного Меркурия: кому из знаков зодиака повезет до 2
Ascend: Hand of Kul получит переиздание — это бывший эксклюзив Xbox 360, закрытый Microsoft
Ascend: Hand of Kul получит переиздание — это бывший эксклюзив Xbox
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав
Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов
Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Топ на сегодня

Прикольный подарок курящему другу
Прикольный подарок курящему другу
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в Мариинку
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в
ЧП: Российское посольство атаковал смертник
ЧП: Российское посольство атаковал смертник
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению

Еще по теме

Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
Блогерша поделилась главными секретами работы в крупной компании
Женщина отправила мем отказавшей ей в работе компании и получила внезапный ответ
Необычный способ мести бывшему возлюбленному вызвал восхищение в сети