Суеверия, которые сулят скорую смерть человеку: на что следует обратить внимание
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Суеверия, которые сулят скорую смерть человеку: на что следует обратить внимание

Суеверия, которые сулят скорую смерть человеку: на что следует обратить внимание

Люди с давних времен верят и интересуются различными приметами, которые связаны со смертью. Поэтому до наших дней дошло столь большое количество различных суеверий, в которые многие люди верят и сейчас. Далее мы расскажем, какие приметы указывают на раннюю смерть.

Как ведет себя человек, который скоро покинет этот мир

Многие люди давно замечали, что человек, который сильно болеет, иногда может лежа на кровати махать руками, как будто кого-то или что-то отпугивает. Это означает, что смерть рядом с ним.

Кто-то и вовсе начинает собирать вещи, постоянно говорит о какой-то дороге, мол ему (ей) нужно куда-то идти или ехать. Улучшается аппетит и самочувствие, но, к сожалению, это временное явление. Такое поведение вызвано предсмертным состоянием.

У того, кто скоро покинет этот мир меняется лицо: кожа растягивается, нос становится тоньше, а глаза более впалыми. Цвет кожи приобретает более серые оттенки, взгляд мутнеет, а руки и ноги понемногу холодеют.

Вещие сновидения

Людям, которым грозит смерть, довольно часто снятся умершие близкие или друзья. Еще одним не очень хорошим знаком считается, если усопшего во сне пригласили к столу либо спящий согласился с ним погулять.

Еще одной негативной приметой считается, если у человека во сне начали выпадать зубы с кровью либо же он купил себе венок и собирается лечь в яму.

Если во сне увидели черного коня, белого голубя либо сову, необходимо вести себя очень аккуратно и не соглашаться на какие-либо авантюры.

Хиромантия

Различные хироманты могут рассказать о будущем человека по его руке.

  • Если линия жизни, которая расположена рядом с большим пальцем, прерывается, значит, особу ожидает скорая смерть.
  • Полоса заканчивается на середине руки – смерть его настигнет в расцвете сил.
  • Если на линии жизни появляются пробелы и разрывы, значит, человек погибнет об какой-либо болезни.

Как предметы и животные реагируют на приближение смерти

  • Если в доме упала икона либо в окно залетела птица, это сулит скорую смерть владельцу жилища.
  • Собака воет, опустив морду вниз — значит, скоро в доме кто-то скончается.

Влияние астрологии на человеческую жизнь

Риск трагедии возрастает в зависимости от того, какое положение занимает Меркурий. Если движение планеты ретроградное, значит, велик риск получить травму или попасть в ДТП.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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