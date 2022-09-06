Светлана Лобода откровенно рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Светлана Лобода откровенно рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой

Светлана Лобода откровенно рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой
Певица Светлана Лобода высказалась о связях с Примадонной. Артистка в интервью с Екатериной Гордеевой* рассказала, как стала подругой своей коллеги по сцене Аллы Пугачевой. «Видимо, Пугачевой я сразу понравилась. Мы долгое время аккуратно общались. Мы с дочкой Евочкой приходили в гости к Алле Борисовне. Всегда с трепетом и большим уважением относились к Алле Борисовне, потому что она для меня — целая эпоха и целая история», сказала Светлана Лобода.
При этом Лобода заметила, что для нее радушие Примадонны было удивительным. «После я к этому привыкла. Они такие же люди, как и мы. Почему бы нашим детям не общаться и не дружить», — заявила Лобода. Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране. * Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

Последние новости

Оптимизированная версия Biomutant для Xbox Series X | S уже доступна
Оптимизированная версия Biomutant для Xbox Series X | S уже доступна
Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян
Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян
Шольц усомнился в возникновении народных волнений в Германии
Шольц усомнился в возникновении народных волнений в Германии
Светлана Лобода откровенно рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой
Светлана Лобода откровенно рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой
Сын Виторгана и Собчак начал понимать, что родители развелись
Сын Виторгана и Собчак начал понимать, что родители развелись
22-летняя дочка Ларисы Гузеевой показала нового бойфренда
22-летняя дочка Ларисы Гузеевой показала нового бойфренда
Дмитрий Шепелев похвастался, что его сын Платон снимает ролики в соцсетях
Дмитрий Шепелев похвастался, что его сын Платон снимает ролики в
Кристина Орбакайте не поддержала Пугачеву и оставила ее одну
Кристина Орбакайте не поддержала Пугачеву и оставила ее одну
Никита Михалков намерен посадить известного режиссера за клевету
Никита Михалков намерен посадить известного режиссера за клевету
Гарик Харламов признался, что у него много спутников и спутниц
Гарик Харламов признался, что у него много спутников и спутниц
Светлана Лобода завела себе таинственного любовника
Светлана Лобода завела себе таинственного любовника
Юлия Михалкова вызвала волну слухов о беременности
Юлия Михалкова вызвала волну слухов о беременности

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Шульгинов оценил планы Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году
Шульгинов оценил планы Евросоюза отказаться от российского газа к

Еще по теме

Светлана Лобода резко сказала, почему говорит на русском языке
Светлана Лобода призналась, что может заплатить за ужин с мужчиной
Светлана Лобода хочет умереть в Латвии
Светлана Лобода зажгла Майами в новогоднюю ночь (видео)