Светлана Лобода откровенно рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой

Певица Светлана Лобода высказалась о связях с Примадонной. Артистка в интервью с Екатериной Гордеевой* рассказала, как стала подругой своей коллеги по сцене Аллы Пугачевой. «Видимо, Пугачевой я сразу понравилась. Мы долгое время аккуратно общались. Мы с дочкой Евочкой приходили в гости к Алле Борисовне. Всегда с трепетом и большим уважением относились к Алле Борисовне, потому что она для меня — целая эпоха и целая история», сказала Светлана Лобода.При этом Лобода заметила, что для нее радушие Примадонны было удивительным. «После я к этому привыкла. Они такие же люди, как и мы. Почему бы нашим детям не общаться и не дружить», — заявила Лобода. Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране. * Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.