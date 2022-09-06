Светлана Лобода резко сказала, почему говорит на русском языке
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Светлана Лобода резко сказала, почему говорит на русском языке

Светлана Лобода резко сказала, почему говорит на русском языке
Певица Светлана Лобода сейчас не хочет иметь ни чего общего с Россией. Артистка в интервью с Екатериной Гордеевой* объяснила, почему говорит на русском языке. «Сначала боты писали одну и ту же фразу: «Где вы были восемь лет?» Сейчас новая фраза: «Почему вы разговариваете на русском языке», сказала Светлана Лобода.
Как отметила Лобода, она продолжит говорить на русском языке. «Русский язык не принадлежит русской власти. Это язык, на котором я говорю всю свою жизнь», — заявила она. Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране. * Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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