Светлана Лобода резко сказала, почему говорит на русском языке

Певица Светлана Лобода сейчас не хочет иметь ни чего общего с Россией. Артистка в интервью с Екатериной Гордеевой* объяснила, почему говорит на русском языке. «Сначала боты писали одну и ту же фразу: «Где вы были восемь лет?» Сейчас новая фраза: «Почему вы разговариваете на русском языке», сказала Светлана Лобода.Как отметила Лобода, она продолжит говорить на русском языке. «Русский язык не принадлежит русской власти. Это язык, на котором я говорю всю свою жизнь», — заявила она. Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране. * Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.