Светлана Лобода завела себе таинственного любовника
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Светлана Лобода завела себе таинственного любовника

Светлана Лобода завела себе таинственного любовника
Певица Светлана Лобода закрутила роман с не украинцем. После расставания с отцом старшей дочери Светлана Лобода предпочитает не говорить о личной жизни. До сих пор неясно, встречалась ли певица с Тиллем Линдеманном или слухи об их отношениях — фейк. Но что известно о нынешнем избраннике звезды? *Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Светлана Лобода призналась, что уже длительное время состоит в отношениях с мужчиной, чье имя засекречено. Певица немного рассказала о любимом.
«Очень хочу, чтобы этот островок был моим, поэтому не показываю и не делаю из этого пиар. Мне повезло, я встретила своего человека, с которым на одной волне. Он жуткий патриот, но не украинец. Мне очень интересно с ним, хорошо и комфортно. Меня не сжимают и не вносят в какие-то рамки», — сообщила артистка в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». По словам блондинки, избранник ее ни в чем не ограничивает, а она в свою очередь всячески его поддерживает. «У каждого есть свое пространство. Я вообще люблю, когда вокруг меня загадки. Чем больше тайн, тем интереснее. Я ничего не комментирую, лишь мило улыбаюсь», — добавила 39-летняя Лобода. После начала спецоперации знаменитость вместе с бойфрендом, родителями и дочками перебралась в Латвию. Когда исполнительница вернется в Киев — вопрос времени. «Очень виновата, что раньше не интересовалась тем, что происходит. В 2014 году я занималась собой и своей детской мечтой. Мне казалось, что я молодая девочка блондинка не особо должна разбираться в политике. Непонятно, где я дальше буду жить, но пока в Юрмале. Мама, сестра постоянно в депрессии. Они говорят, что хочется домой — и их можно понять. Они рвутся в Киев обратно, я их всеми силами сдерживаю», — заключила Светлана.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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