Сын Константина Хабенского вырос настоящим красавчиком

Актер Константин Хабенский рассказал о своем сыне. Артист редко делится подробностями личной жизни, а недавно решил показать своего сына от первой жены Анастасии, которой не стало в 2008-м из-за опухоли мозга. В сентябре Ивану исполнится 15, и он растет спортивным парнем. С юных лет Иван Хабенский проживал с бабушкой в Испании, артист делал все, чтобы как можно чаще навещать наследника. Теперь Ваня является гордостью звездного отца — он статный блондин с серыми глазами и наверняка не обделен вниманием со стороны ровесниц. При этом Иван ведет себя скромно и охотно делится с представителями прессы некоторыми моментами из своей жизни. Год назад Хабенский, к слову, перевез сына в столицу. Сегодня Ваня учится в 8 классе одной из московских гимназий и не собирается становиться актером.«Больше времени уделяю обучению на компьютере, саморазвитию в разных сферах. В приоритете именно программирование, потому что считаю, что это будет моей работой!» — отметил парень в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Напомним, во второй раз Константин Хабенский женился летом 2013-го на коллеге Ольге Литвиновой. У супругов двое общих дочерей — Александра и Вера. «Моя жена — другая планета. Я не буду говорить жена, мать, друг — все это может быть. Но так или иначе, женщины — люди с другой планеты», — откровенничал как-то артист. Литвинова в свою очередь с нежностью относится к мужу и не скрывает сильных чувств к нему. «У него абсолютное самообладание. Он может сдержаться, а я не могу. Он хороший человек. Может, это скучно звучит, но это правда. Конечно, у него и пороки, и чертовщинки присутствуют, но это неважно», — рассказывала она.