Сын Виторгана и Собчак начал понимать, что родители развелись
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Сын Виторгана и Собчак начал понимать, что родители развелись

Сын Виторгана и Собчак начал понимать, что родители развелись
49-летний актер Максим Виторган рассказал, как растет его сын. Исполнитель роли в фильме «День выборов» — многодетный отец. В первом браке, с Викторией Вербер, у Максима появились на свет дочь Полина и сын Даниил. Младший наследник, Платон, родился во втором браке артиста. Старшему сыну Виторгана сейчас 22 года. Говоря о воспитании Даниила, актер признался, что далеко не сразу нашел с ним общий язык. «У нас с ним отношения были разные. Говорю без всякого кокетства. Ему, конечно, досталось от меня, и он собрал на себя все возможные родительские ошибки воспитания. Это на самом деле так. И оказался очень стоек, надо сказать. Я бы на его месте уже давно захлопнул перед собой дверь. Я проецировал на него какие-то свои комплексы, нереализованности, требуя, чтобы он их компенсировал. Сейчас, когда он здесь и ведет самостоятельную жизнь, на его плечи ложится огромная ответственность», -  сказал Максим. Он объяснил, что после развода стал меньше уделять сыну внимания. В то же время мать окружила ребенка постоянной заботой. По мнению Виторгана, женщина не может дать мальчику такое воспитание, как отец.
«Рассчитывать на какую-то адекватность со стороны мамы, по моему опыту, не приходится вообще. Они не могут ничего, чрезмерная любовь. Они тают к мальчикам особенно. И я в какой-то момент превратился в жупел. Мною пугали. Я был его наказанием. Когда она что-то не могла от него добиться, я его ругал, наказывал, у него с этим было связано появление меня. Так продолжалось несколько лет», — пояснил Максим. Сейчас он состоит в отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Однако занимается воспитанием младшего сына. Член творческой династии признался, что не объявлял Платону о разводе с его матерью. Родители старались максимально не травмировать мальчика. «Платону мы шаг за шагом какие-то вещи объясняли и всё. Но это очень опасный и хрупкий процесс, с которым надо быть очень осторожным. Я очень много общаюсь с ребенком. Сейчас уже он, наверное, что-то стал подозревать. Но долгое время после того, как мы расстались, он, в общем, даже не особо понимал, что мы расстались», — добавил Максим в YouTube-шоу «Папа, закрой дверь!» с Соней и Михаилом Шац (признан иноагентом в РФ).
# Шоу-бизнес Виторган Максим
По материалам: z-aya

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