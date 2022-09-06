Теннисистка Касаткина выступила за отстранение национальной сборной России от международных турниров

Вадим Карасев

Первая ракетка России Дарья Касаткина согласна с решением об отстранении российских сборных от международных турниров, однако касательно собственного отстранения 25-летняя спортсменка придерживается иного мнения. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

"Я согласна с баном национальных команд — безусловно. И, наверное, всех структур, которые поддерживаются госфинансированием. Не совсем согласна с баном индивидуалистов, таких, как мы — говорю, например, за себя, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Настю Павлюченкову. Конкретно с нами я не считаю, что это правильно".

Касаткина добавила, что ей понятны причины отстранения российских спортсменов от "Уимблдона", хотя это и сложно принять. Она еще раз повторила, что сборные действительно не нужно допускать к турнирам.

"Потому что — если брать индивидуально каждый случай — я не считаю, что мы под него попадаем. С национальными командами, конечно, другое, здесь я согласна", - отметила теннисистка.

Кстати, Касаткина хоть и гордится тем, что она русская, и не хочет менять гражданство, но ради продолжения карьеры на такой шаг пойти готова.

Согласно рекомендациям МОК, спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований по большинству видов спорта. Ряд федераций тем не менее позволили россиянам выступать на международных соревнованиях на индивидуальных турнирах исключительно в нейтральном статусе.

6 сентября стало известно, что в России будет проведен альтернативный турнир, если национальную сборную не допустят к Олимпийским играм 2024 года.