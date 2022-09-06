To Leave выходит на приставках Xbox, спустя 4 года после релиза на PC и Playstation

Вадим Карасев





Игра To Leave уже больше 4 лет доступна на PC и Playstation — проект вышел на этих платформах в 2018 году. Теперь же разработчики анонсировали, что выпустят игру на новых платформах: Xbox и Switch. Игра To Leave станет доступна на Xbox и Switch уже на этой неделе — ее релиз запланирован на 9 сентября.

To Leave — приключенческий платформер с элементами головоломки. Игра получила средние отзывы от критиков и игроков, при этом не завоевав большой популярности, в Steam у нее всего около 40 отзывов.

В To Leave игрокам предстоит взять на себя роль подростка Харма, который страдает от маниакально-депрессивного психоза. Он путешествует по вымышленному миру, стараясь сбежать от реальных проблем и попадая в него через придуманную дверь. Ниже можно посмотреть геймплей проекта в новом трейлере To Leave, который представили создатели проекта с анонсом выхода игры на Xbox и Switch.

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