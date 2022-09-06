Тодоренко рассказала о ненависти к известной актрисе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тодоренко рассказала о ненависти к известной актрисе

Тодоренко рассказала о ненависти к известной актрисеРегина Тодоренко рассказала, что в детстве завидовала актрисе Джулии Робертс

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в детстве впадала в истерику из-за зависти, когда видела известную актрису Джулию Робертс на ТВ. О том, какие эмоции у нее возникали при виде голливудской звезды, ведущая рассказала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Помню, как я плакала в 12 лет, стоя перед телевизором. Смотрела на Джулию Робертс и рыдала, восхищалась ею и ненавидела одновременно: "Ну почему, почему ей удалось стать актрисой, а мне нет; почему ей досталась главная роль в фильме «Красотка», а мне нет?! У меня ведь и волосы длинные, и глаза большие, и улыбка такая же лучезарная"», — поделилась она воспоминаниями.

По словам ведущей, мать пыталась утешить ее во время истерик, но это лишь больше расстраивало Тодоренко. «В ответ я лишь злилась и орала, что не самая красивая и не самая талантливая, потому что до сих пор не стала настоящей актрисой», — вспомнила ведущая.

Пост в соцсети она сопроводила своей фотографией, сделанной на красной ковровой дорожке. В начале сентября Тодоренко появилась на Московском международном кинофестивале. Телеведущая посетила мероприятие через полтора месяца после родов.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту "Тренер"
Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту
Пятеро россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом
Пятеро россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом
В Швейцарии зарегистрировали Everscale Foundation
В Швейцарии зарегистрировали Everscale Foundation
Тодоренко рассказала о ненависти к известной актрисе
Тодоренко рассказала о ненависти к известной актрисе
Сергей Шнуров заявил о запрете выступлений группы «Ленинград» в Санкт-Петербурге
Сергей Шнуров заявил о запрете выступлений группы «Ленинград» в
Лобода оценила возможность возвращения в Россию с концертами
Лобода оценила возможность возвращения в Россию с концертами
Россия собралась изменить глобальную финансовую систему
Россия собралась изменить глобальную финансовую систему
Вильфанд спрогнозировал сроки прихода потепления в Москву
Вильфанд спрогнозировал сроки прихода потепления в Москву
Разработчики Ethereum активировали обновление Bellatrix
Разработчики Ethereum активировали обновление Bellatrix
Кот Ларри «подтвердил» уход Джонсона
Кот Ларри «подтвердил» уход Джонсона
Филипп Киркоров готов последнюю копейку отдать ради имиджа
Филипп Киркоров готов последнюю копейку отдать ради имиджа
Гарик Харламов заговорил о своих бывших женах
Гарик Харламов заговорил о своих бывших женах

Топ на сегодня

Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в ЕДГ-2022
В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в

Еще по теме

Тодоренко родила второго ребенка и раскрыла его имя
Регина Тодоренко о своей полноте во время беременности
Регина Тодоренко рассказала о будущем материнстве
Экс-ведущая шоу «Орел и Решка» рассказала, чем занимается в США (ФОТО)