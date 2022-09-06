Участники ВЭФ обсудили кадровую политику для технологического прорыва РФ

Вадим Карасев

Вопросы подготовки квалифицированных специалистов, способных оперативно встраиваться в новые геополитические условия и обеспечивать технологический прогресс страны, обсуждали на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Участниками сессии "Антикризисные ориентиры: где брать кадры для импортозамещения и технологического прорыва?" стали гости ВЭФ, среди которых представители более 60 стран мира.

Модератором выступил генеральный директор платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он отметил, что 2022 год стал для россиян временем новых вызовов и больших возможностей, в том числе в наращивании внутреннего производства, развитии перспективных предприятий и отечественных технологий. По его словам, решать эти задачи в современных геополитических условиях смогут только эффективные профессионалы. На поиск талантливой молодежи и уже опытных профильных специалистов ориентированы проекты президентской платформы "Россия – страна возможностей".

"Государству и бизнесу всегда нужны будут квалифицированные кадры, а у людей, в свою очередь, всегда будет потребность в самореализации. В то же время вопрос кадров для импортозамещения и технологического прорыва заключается не только в том, в каких нишах понадобится замещать покинувшие рынок компании, а в компетенциях, которыми должны обладать специалисты совершенно новых для России производств и отраслей. В ближайшее время мы планируем запуск Кадрового агентства на базе нашей платформы, чтобы на более системном уровне подбирать кадры для наших партнеров: отечественных органов власти и бизнеса", – сообщил Комиссаров.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что сегодня в России наблюдается взрывной рост интереса молодежи к системе среднего профессионального образования.

«А это как раз и есть те самые кадры для реального сектора экономики. Но система СПО должна соответствовать тому запросу, который есть у ребят, и тому качеству подготовки специалистов, которое хочет работодатель. В последние годы для этого предпринято очень многое, в частности в рамках национальных проектов проведена серьезная модернизация учебных мастерских, запущен проект "Профессионалитет", нацеленный свести работодателя и учреждения СПО и готовить необходимых специалистов быстро и гибко. Тенденция по развитию системы среднего профессионального образования, по запросу ребят на получение конкретной живой профессии, которая нужна реальному сектору, просто на лицо», – считает Бугаев.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов отметил, что основу каждого предприятия составляет человек, поэтому реальный сектор должен быть не просто наполнен необходимым количеством кадров, а насыщен профессионалами с качественным образованием.

«Сегодня действительно наблюдается смещение фокуса в сторону СПО. В этом надо отдать должное инициативам Минпросвещения России, в частности проекту "Профессионалитет", который мы с радостью поддержали. Это модель, когда над колледжем берет шефство предприятие и тем самым готовит для себя специалистов. Это очень ценно», – уверен Ученов.

Старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ Дмитрий Брейтенбихер считает, что самое важное качество, которое необходимо воспитывать, это способность к самообразованию. "Образование должно продолжаться всю жизнь, и именно это будет рождать адаптивность человека в современном мире. Если ты стоишь на месте, никогда не сможешь подстроиться под быстро меняющуюся реальность", – уверен он.

В этом году площадкой проведения VII Восточного экономического форума стал Дальневосточный федеральный университет. Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец подчеркнул, для подготовки кадров, способных решать задачи современной экономики, необходима смена парадигмы работы и университетов и работодателя. Выпускников необходимо растить, и делать это обязательно совместно, объединяя ресурсы вуза и бизнеса.

"Качественная подготовка актуальных специалистов возможна только в том случае, когда и университет меняется под потребности работодателя, и работодатель тоже не оставляет университет без внимания и участвует в трансформации. Это улица с двусторонним движением. Мы привыкли, что университеты – это хрустальные замки, которые мыслят пятилетними циклами, но сегодня это путь в никуда. Некоторые профессии умирают быстрее, чем мы успеваем реализовать образовательную программу, и новые появляются также быстро. Работодатель предъявляет новые требования каждый день, важно сделать механизмы, позволяющие компаниям комфортно чувствовать себя в университете и реально влиять на подготовку кадров, а университетам гибко подстраивать программы под запрос рынка без лишней бюрократии", – считает Коробец.

Исполняющий обязанности ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин поделился прогнозом, что в ближайшие десять лет Россия может стать одним из мировых лидеров в производстве микроэлектроники благодаря усилиям, которые государство сейчас прилагает для развития этой отрасли. Отдельно он подчеркнул, что при подготовке инженеров крайне важна практическая составляющая.

"Один из наших девизов, которого мы придерживаемся более 100 лет, – образование через практику. Очень важно, чтобы в нашем университете и в других инженерных вузах были практические работы, чем их больше, тем лучше. <…> Инженера нужно научить не только математике и физике, но еще ответственности за то, что он делает – это важная часть инженерного труда: отвечать за свои расчеты, отвечать за свой проект", - считает Гордин.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике, ответственный секретарь Бюро высшего совета партии "Единая Россия" и победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Денис Кравченко уверен, что для решения задачи обеспечения технологического и кадрового суверенитета необходима комплексная надотраслевая государственная программа, которая скоординирует действия всех министерств и ведомств вокруг решения общей задачи.

«Зачастую каждое ведомство двигается в своем направлении, решая вопросы в рамках своего мандата. И мы получаем недобор в вузы на инженерные специальности, специалистов мирового уровня, уезжающих за рубеж вслед за уходящими с российского рынка западными компаниями. Сейчас необходима консолидация и общая координация действий, которые должны привести к системному результату. В свое время таким координатором была партия. Я считаю, что в нынешней ситуации "Единая Россия" как партия большинства, отвечающая за благосостояние граждан и развитие страны, может взять на себя эту направляющую и координирующую роль», - заявил Кравченко.