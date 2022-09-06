Украина присоединилась к договору ЕС о финансировании ИИ и суперкомпьютеров
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Украина присоединилась к договору ЕС о финансировании ИИ и суперкомпьютеров

Украина присоединилась к договору ЕС о финансировании ИИ и суперкомпьютеров


Евросоюз предоставит Украине доступ к финансированию проектов в области искусственного интеллекта, высокоточных вычислений и кибербезопасности в рамках программы «Цифровая Европа».


Программа «Цифровая Европа» является частью цифрового безвиза с Евросоюзом. Она рассчитана на семь лет и предоставляет финансирование на развитие проектов в пяти направлениях:


  • высокопродуктивные вычисления — 2,2 млрд евро;
  • искусственный интеллект — 2,1 млрд евро;
  • использование цифровых технологий в экономике и обществе — 1,1 млрд евро;
  • цифровые навыки — 580 млн евро;
  • кибербезопасность — доступна только странам-членам ЕС.

Начиная с осени 2022 года, украинские компании могут претендовать на финансирование. Рабочие программы, конкурсные предложения и детали подачи заявок в ближайшее время появятся на сайте Digital Europe.


Общий фонд программы составляет 7,5 млрд евро. На финансирование проектов по указанным направлениям для Украины предусмотрено 6 млрд евро. Их будут выделять в течение семи лет.


Членство страны в программе предусматривает оплату взносов. Однако в 2022–2023 годах ЕС освободил от них Украину, а на 2025–2027 годы предоставил скидку в 95%.


Напомним, в августе 2021 года Минцифры и «Укроборонпром» подписали меморандум о намерении объединить усилия для развития цифровой экономики, инноваций и искусственного интеллекта в оборонной сфере страны.


В мае Кабмин утвердил национальный план развития ИИ на 2021–2024 годы.



# Экономика евросоюз, искусственный интеллект, украина, новости
По материалам: ForkLog

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