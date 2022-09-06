В Германии заявили о «слепой зависимости» от российского газа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Германии заявили о «слепой зависимости» от российского газа

В Германии заявили о «слепой зависимости» от российского газаГлава МИД ФРГ Бербок заявила, что страна никогда не получала дешевый газ из России

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ никогда не получала дешевый газ из России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России», — сказала она, добавив, что страна оплачивала поставки по двойной или тройной цене в том числе за счет ослабления национальной безопасности.

По словам министра, рыночная цена на газ иногда была выгодной для импортеров. Однако она привела к «слепой зависимости» или «обмену инфраструктурами», что угрожало безопасности республики.

В то же время Бербок рассказала, что несмотря на проблемы с поставками газа из России, введенные санкции сняты не будут. Министр указала, что Россия является угрозой энергетической безопасности ФРГ, избавиться от нее можно только благодаря полному освобождению от зависимости от ископаемой энергетики.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

DeFi-протокол Sushi интегрирует сеть Boba Network
DeFi-протокол Sushi интегрирует сеть Boba Network
Михалков обвинил Манского в клевете из-за заявления о воровстве из бюджета ММКФ
Михалков обвинил Манского в клевете из-за заявления о воровстве из
В Германии заявили о «слепой зависимости» от российского газа
В Германии заявили о «слепой зависимости» от российского газа
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Какой праздник отмечается в России 7 сентября 2022 года
Какой праздник отмечается в России 7 сентября 2022 года
Дедушка, который очень круто бегает
Дедушка, который очень круто бегает
Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту "Тренер"
Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту
Пятеро россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом
Пятеро россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом
В Швейцарии зарегистрировали Everscale Foundation
В Швейцарии зарегистрировали Everscale Foundation
Тодоренко рассказала о ненависти к известной актрисе
Тодоренко рассказала о ненависти к известной актрисе
Сергей Шнуров заявил о запрете выступлений группы «Ленинград» в Санкт-Петербурге
Сергей Шнуров заявил о запрете выступлений группы «Ленинград» в
Лобода оценила возможность возвращения в Россию с концертами
Лобода оценила возможность возвращения в Россию с концертами

Топ на сегодня

Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в ЕДГ-2022
В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Даня Милохин удивился существованию одного из российских регионов
Даня Милохин удивился существованию одного из российских регионов

Еще по теме

Заявление Порошенко о закупках российского газа прокомментировали в Госдуме
МИД ФРГ ответил на требование Зеленского о немедленном приеме в ЕС
Немцы раскритиковали реакцию министра Бербок на фото Путина и Эрдогана
Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как оружия