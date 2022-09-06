В Индии прокомментировали предложение G7 о потолке цен на российскую нефть
Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на выставке Gastech 2022 в Милане высказался о предложение стран G7, которые призывают ввести ограничения цен на российскую нефть. Его слова приводит РИА Новости.
Пури прокомментировал предложение G7 о потолке цен на российскую нефть и отметил, что «идет много разговоров из-за большого количества факторов». Он задал вопрос, что будет означать призыв «Большой семерки» и обещал его оценить «очень внимательно».
По словам министра, сейчас неизвестно, какие страны поддержат предложение G7 и какие последствия повлечет за собой это решение.
«Я сказал, что европейцы покупают за один день больше, чем я за квартал. Я был бы удивлен, если бы это не было так до сих пор. Но да, мы будем покупать в России, мы будем покупать где угодно», — подчеркнул Пури.