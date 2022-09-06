В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по Курилам

Вадим Карасев

Сенатор Карасин объяснил отмену соглашения с Японией по Курилам ответными действиями

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал возможный мотив прекращения Россией действия договора об облегченном посещении Курил японцами. По его словам, это ответные меры, передают «Известия».

Как отметил сенатор, Япония «повела себя очень провокационно» в связи с ситуацией на Украине. Так, Токио ввело односторонние ограничения в отношении Москвы. Все эти действия были квалифицированы как откровенно недружественные, подчеркнул Карасин.

Парламентарий добавил, что эту атмосферу «стали нагнетать из Токио», именно Япония является инициатором создавшегося положения, заключил он.

6 сентября Россия отменила договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения данных локаций.