В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по Курилам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по Курилам

В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по Курилам

В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по КуриламСенатор Карасин объяснил отмену соглашения с Японией по Курилам ответными действиями

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал возможный мотив прекращения Россией действия договора об облегченном посещении Курил японцами. По его словам, это ответные меры, передают «Известия».

Как отметил сенатор, Япония «повела себя очень провокационно» в связи с ситуацией на Украине. Так, Токио ввело односторонние ограничения в отношении Москвы. Все эти действия были квалифицированы как откровенно недружественные, подчеркнул Карасин.

Парламентарий добавил, что эту атмосферу «стали нагнетать из Токио», именно Япония является инициатором создавшегося положения, заключил он.

6 сентября Россия отменила договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения данных локаций.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Приметы на каждый день недели: к чему горят уши
Приметы на каждый день недели: к чему горят уши
В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по Курилам
В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по Курилам
Как вывести из строя дата-центр
Как вывести из строя дата-центр
Украина присоединилась к договору ЕС о финансировании ИИ и суперкомпьютеров
Украина присоединилась к договору ЕС о финансировании ИИ и
В твиттере* и телеграме обсуждают внешность Ланы Дель Рей: "Не узнать"
В твиттере* и телеграме обсуждают внешность Ланы Дель Рей: "Не
Блогер Гоблин отказался считать американцев тупыми
Блогер Гоблин отказался считать американцев тупыми
Филипп Янковский предложил переименовать «Кинотавр» в «Фестиваль — и точка»
Филипп Янковский предложил переименовать «Кинотавр» в «Фестиваль — и
Назван срок появления российского индикатора нефти
Назван срок появления российского индикатора нефти
Премьер Швеции по ошибке поздравила с победой в выборах другую Лиз Трасс
Премьер Швеции по ошибке поздравила с победой в выборах другую Лиз
МИД Украины потребовал прекратить антиукраинские митинги в Европе
МИД Украины потребовал прекратить антиукраинские митинги в Европе
Российский губернатор сообщил о 21 «прилете» по приграничному поселку
Российский губернатор сообщил о 21 «прилете» по приграничному поселку
Off-duty: Анджелина Джоли с сыном Паксом на шопинге в зоомагазине
Off-duty: Анджелина Джоли с сыном Паксом на шопинге в зоомагазине

Топ на сегодня

Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в Мариинку
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Путин назвал ошибкой отказ Европы от российского газа
Путин назвал ошибкой отказ Европы от российского газа

Еще по теме

Россия отменила соглашение с Японией по Курилам
В Госдуме прокомментировали выход России из соглашения по Курилам
СМИ узнали о намерении Японии добиться безвизовых поездок на Курилы
Япония отказалась прислушаться к совету Путина по Курилам