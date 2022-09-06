В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости газа
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В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости газа

В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости газаЭкс-премьер Польши Туск пожаловался на «лавину отчаянных сообщений» из-за подорожания газа

Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск заявил, что решение местной нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз вызвало бурную реакцию жителей. Об этом он рассказал телеканалу Polsat News.

В ходе выступления на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький Туск пожаловался на «лавину отчаянных сообщений» из-за подорожания газа. «Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения», — подчеркнул экс-премьер Польши.

В том же выступлении Туск спрогнозировал закрытие заводов на фоне подорожания газа. «Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов», — заявил он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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