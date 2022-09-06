В России стартовал цикл факультативов "Разговоры о важном" для школьников и студентов СПО
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В России стартовал цикл факультативов "Разговоры о важном" для школьников и студентов СПО

В России стартовал цикл факультативов "Разговоры о важном" для школьников и студентов СПО

В новом учебном году для российских школьников и студентов колледжей будут проводить внеурочные занятия "Разговоры о важном".

Первый "Разговор о важном" в День знаний в Калининграде провел президент Российской Федерации Владимир Путин.


Сегодня, 5 сентября, на уроке "Мы – Россия. Возможности – будущее" российским школьникам и студентам СПО рассказали о возможностях для самореализации и социальных лифтах в России. Об этом сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Занятие началось с исполнения государственного гимна России и подъема государственного флага. Мероприятие посетили ученики 5-11 классов 39 тыс. 218 школ и студенты более тысячи профессиональных образовательных организаций.

"Сегодня благодаря уроку тысячи школьников и студентов СПО узнали о том, как поступить в престижный вуз, найти стажировку и работу в ведущих компаниях России, получить образовательный грант и возможность реализовать свой проект, поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны, отправиться в путешествие по России, создать свою команду единомышленников и многое другое. Но самое главное, что наша платформа работает везде – от Калининграда до Сахалина, от Кавказа до Камчатки. Участие во всех проектах бесплатное, а для подачи заявки нужно только иметь доступ в интернет", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Занятие "Мы – Россия. Возможности – будущее" призвано сформировать представление о потенциале и пользе самореализации и самоопределения и объяснить, как в этом могут помочь проекты, конкурсы и олимпиады, входящие в экосистему платформы "Россия – страна возможностей". В конце занятия школьники и студенты СПО получили приглашение от лидеров и амбассадоров к участию в проектах платформы.

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По материалам: uposters.ru

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