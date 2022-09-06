В РСПП назвали доллар токсичной валютой

Вадим Карасев

Глава РСПП Шохин назвал американскую валюту токсичной и перевел ее в условные единицы

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отказался использовать название американской валюты во время выступления на сессии Россия — Вьетнам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает РИА Новости.

Шохин напомнил, что между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом еще в 2015 году было заключено соглашение о зоне свободной торговли. Рассуждая на эту тему, он заявил о токсичности доллара и перевел его в условные единицы.

«На мой взгляд, то, что торговля активно развивается, этому, безусловно, способствует соглашению о зоне свободной торговли, согласно которому за краткий период предполагалось сократить импортный тариф Вьетнама со странами Евразийского союза — свести до 1 процента к 2025 году, а с другой стороны — считалось, что мы можем в разы увеличить наш товарооборот, подняв его до 10 миллиардов — я буду так говорить, чтобы не пропагандировать токсичную валюту — до 10 миллиардов условных единиц», — отметил он.

Глава организации добавил, что сейчас товарооборот стран достигает семи миллиардов. «Видно, что не все возможности соглашения о зоне свободной торговли реализованы», — заключил он.

Ранее экономист Егор Клопенко предрек мировой кризис из-за роста доллара. Среди стран в зоне риска — Тунис, Кения, Сальвадор и Гаити.