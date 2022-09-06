В Швейцарии зарегистрировали Everscale Foundation

В городе Цуг в Швейцарии учредили некоммерческую организацию Everscale Foundation. Об этом ForkLog рассказали представители Everscale.

Фонд призван стать «единой точкой входа» в экосистему криптопроекта для инвесторов, разработчиков, медиа, подрядчиков и государственных органов. В его составе сформируют рабочие группы по отдельным направлениям, в том числе разработка и маркетинг.

Среди функций Everscale Foundation — помощь стартапам, которые хотят создавать продукты на базе блокчейна Everscale. Для этого фонд будет в том числе управлять программой грантов.

Кроме того, Everscale Foundation сосредоточит интеллектуальную собственность блокчейн-проекта, включая торговые марки, домены, патенты и прочие активы.

Специалисты организации также будут заниматься вопросами комплаенса и подготовкой юридической документации, необходимой для листинга криптоактивов экосистемы Everscale на торговых платформах, сервисах с данными о торговой активности и других ресурсах.

Еще одна функция Everscale Foundation — продвижение экосистемы на рынке криптовалют.

В Everscale подчеркнули, что фонд не повлияет на децентрализованный характер криптопроекта: важные решения о развитии экосистемы и финансирования отдельных инициатив будут по-прежнему принимать держатели нативной монеты EVER путем голосования в Ever DAO.

Решение о создании фонда в юридической форме сообщество Everscale приняло в декабре 2021 года. На его работу выделили 50 млн EVER.

Ранее в Everscale одобрили проведение экономической реформы проекта, направленной на смягчение последствий «криптозимы». Изменения затронут систему выплат ключевым участникам и партнерам, разработку протокола и программу грантов.