В Швейцарии зарегистрировали Everscale Foundation
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В Швейцарии зарегистрировали Everscale Foundation

В Швейцарии зарегистрировали Everscale Foundation


В городе Цуг в Швейцарии учредили некоммерческую организацию Everscale Foundation. Об этом ForkLog рассказали представители Everscale.


Фонд призван стать «единой точкой входа» в экосистему криптопроекта для инвесторов, разработчиков, медиа, подрядчиков и государственных органов. В его составе сформируют рабочие группы по отдельным направлениям, в том числе разработка и маркетинг.


Среди функций Everscale Foundation — помощь стартапам, которые хотят создавать продукты на базе блокчейна Everscale. Для этого фонд будет в том числе управлять программой грантов.


Кроме того, Everscale Foundation сосредоточит интеллектуальную собственность блокчейн-проекта, включая торговые марки, домены, патенты и прочие активы. 


Специалисты организации также будут заниматься вопросами комплаенса и подготовкой юридической документации, необходимой для листинга криптоактивов экосистемы Everscale на торговых платформах, сервисах с данными о торговой активности и других ресурсах.


Еще одна функция Everscale Foundation — продвижение экосистемы на рынке криптовалют.


В Everscale подчеркнули, что фонд не повлияет на децентрализованный характер криптопроекта: важные решения о развитии экосистемы и финансирования отдельных инициатив будут по-прежнему принимать держатели нативной монеты EVER путем голосования в Ever DAO.


Решение о создании фонда в юридической форме сообщество Everscale приняло в декабре 2021 года. На его работу выделили 50 млн EVER.


Ранее в Everscale одобрили проведение экономической реформы проекта, направленной на смягчение последствий «криптозимы». Изменения затронут систему выплат ключевым участникам и партнерам, разработку протокола и программу грантов.

# Экономика everscale, швейцария, новости
По материалам: ForkLog

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