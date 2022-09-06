В Совфеде высмеяли избрание Трасс на пост премьера Британии
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В Совфеде высмеяли избрание Трасс на пост премьера Британии

В Совфеде высмеяли избрание Трасс на пост премьера БританииСенатор Пушков назвал избрание Трасс на пост премьера Великобритании «анти-отбором»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии и назвал произошедшее «анти-отбором». По его мнению, в этом событии нет «ничего удивительного». «В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах», — отметил Пушков, комментируя мем об избрании Трасс.

5 сентября Трасс стала новым лидером Консервативной партии и главой британского правительства. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя другого претендента на пост премьера — бывшего канцлера казначейства Британии Риши Сунака.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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