В Томской области дополнительно газифицируют 1,3 тыс. частных домов и 12 котельных

Вадим Карасев

В Томской области построят еще четыре межпоселковых газопровода и распределительные сети, чтобы газифицировать более 1,3 тыс. домовладений и 12 котельных в семи населенных пунктах региона, сообщает "Российская газета".

О газификации договорились исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Мазур и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи в режиме видеосвязи.

Соответствующие изменения будут внесены в действующую программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В числе перспективных направлений названо подключение к газу котельной будущего Томского студенческого кампуса на левом берегу реки Томи.

"Мы успешно перезапускаем программу газификации региона. За 10 лет введено в эксплуатацию более тысячи километров газораспределительных сетей. Но главный результат - это то, что природный газ пришел в дома уже более 48 тыс. семей Томской области", - отметил Мазур.

Проект по газификации восточных районов стартовал пять лет назад. Уже построено свыше 180 километров сетей низкого давления в трех районах, всего газ должен прийти в 15 населенных пунктов на востоке области.

Кроме того, "Газпром" готов к строительству газопровода-связки от ГРС-2 в Томске до врезки в газопровод к поселку Мирный Томского района. Новый объект позволит подключить южную часть областного центра и Томского района, где ведется активное жилищное строительство.

Исполняющий обязанности губернатора назвал важной частью программы строительство комплекса по сжижению газа в селе Каргала и 283 километров распределительных газопроводов, которые позволят газифицировать дома пяти тыс. жителей области, проживающих в удалении от действующей схемы газоснабжения.

В эти дни газ пришел в дома микрорайона Пашино в Зоркальцевском сельском поселении. Запуск газоснабжения состоялся в рамках программы догазификации, по которой здесь к голубому топливу подключат 134 домовладения.

"В программе догазификации - 23 тыс. семей Томской области, две тыс. уже получили природный газ. И эта цифра не окончательная", - сказал врио губернатора на церемонии запуска газоснабжения в микрорайоне Пашино.

Всего в Томской области заключено почти 10 тыс. договоров на догазификацию, треть из них исполнена - сети построены до границ земельных участков.

По словам секретаря генерального совета партии "Единая Россия", первого вице-спикера Совета Федерации РФ Андрея Турчака, также принявшего участие в запуске газа, в программу догазификации уже подано больше миллиона заявок по всей стране, заключено 650 тыс. договоров, и все они до конца 2022 года будут исполнены.