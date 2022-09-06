В твиттере* и телеграме обсуждают внешность Ланы Дель Рей: "Не узнать"
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В твиттере* и телеграме обсуждают внешность Ланы Дель Рей: "Не узнать"

В твиттере* и телеграме обсуждают внешность Ланы Дель Рей: "Не узнать"

Пользователи соцсетей обсуждают внешность певицы Ланы Дель Рей, после того как ее новые фотографии попали в сеть. Артистку заметили на кулинарном фестивале в Малибу на выходных (среди звездных гостей там были и Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком). Фотографии певицы разошлись по интернету, и в центре внимания снова оказался внешний вид 37-летней Ланы.


Лана Дель Рей

Лану Дель Рей не узнать,

— заключили в телеграм-канале "Только никому".

Еще более суровые вердикты вынесли пользователи твиттера*.

Мне всегда нравилась ее музыка, но как она может ожидать, что мы поддержим ее, несмотря ни на что, когда она выглядит толстой? Каким глупым нужно быть, чтобы думать, что старение буквально означает набор веса,

— написал пользователь @lolita_ldr444.

Я люблю Лану, не поймите меня неправильно, но она очень быстро набирает вес и это вызывает беспокойство,

— написал пользователь @jill_as.

Придрались некоторые пользователи и к одежде Ланы.

Господи, что на ней надето,

— написал пользователь @AlexGrantxo.

Если бы это было надето на Белле Хадид, вы бы хвалили,

— ответил на это пользователь @nickolas_kai.


Лана Дель Рей с поклонником

Но многие поддержали певицу и раскритиковали тех, кто обсуждает ее "лишний" вес.

Все переворачивается внутри от этого бодишейминга. Если честно, Лана Дель Рей выглядит потрясающе. То, что сейчас она выглядит по-другому по сравнению с большей частью своей карьеры, не означает, что это плохо. Вы должны быть очень несчастны, чтобы тратить свой день на бодишейминг людей в интернете,

— написал пользователь @QUEENP0P.

Не используйте фразу "мы заботимся о ее здоровье, вот и все" в качестве предлога для написания злых комментариев, все будут набирать и терять вес на протяжении всей своей жизни, люди ведут себя так, как будто она должна перестать жить,

— написал пользователь @ROLO_MELO1.

Я думаю, что она проходит лечение, принимая литий (она упоминает об этом в песне из своего последнего альбома), и литий влияет на набор веса. Это может случиться с некоторыми людьми. У меня был набор веса, когда меня лечили от депрессии и тревожности,

— написал пользователь @Furiosa_FR.


Лана Дель Рей в 2012 году

Лана Дель Рей не первый раз подвергается критике из-за своего внешнего вида в последние несколько лет. Новые фото певицы, сделанные папарацци, сразу обсуждают в сети, вспоминая, как Лана выглядела в начале карьеры.

Сама певица нападки не комментирует, но из-за внешности, очевидно, не комплексует: она появляется на публике, продолжает носить облегающие и открытые наряды.

*Twitter заблокирован в РФ


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Экстерьер
По материалам: spletnik.ru

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