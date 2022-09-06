Вкусно и просто: классические рецепты приготовления квашенных помидоров

Многим людям нравятся квашенные помидоры, без них не обходятся праздничные столы. Для того чтобы они получились вкусными, необходимо выбирать маленькие, но плотные плоды. Также стоит использовать обычную соль, а не морскую, чтобы не испортить общую консистенцию томатов. Читайте далее, как правильно и быстро приготовить квашенные помидоры.

Классический рецепт квашенных помидоров

Ингредиенты, которые понадобятся для их приготовления:

помидоры – 2,5 килограмма;

треть острого перца;

чеснок – 3 головки;

хрен, сельдерей, укроп, перец и листья смородины – по вкусу.

Для приготовления маринада, нужно:

вода – 1,5 литра;

сахар – полстакана;

соль – 1,5 столовых ложек;

уксус – 0,75 стакана.

Чтобы приготовить эту вкуснятину, понадобится проделать следующие шаги:

Более быстрый рецепт приготовления квашеных помидоров

Для рассола нужно в кастрюлю налить воду и закипятить ее, затем туда насыпать соль и сахар, а через пару минут влить уксус. После того, как смесь закипит, необходимо снять емкость с огня и оставить до полного остывания. Далее стоит помыть и высушить томаты, а потом сделать маленький надрез на плодах. Каждую дольку чеснока нужно порезать на тонкие пластинки и вставить их в помидоры. В принципе, можно обойтись и без надрезов, а просто засыпать все в банку. Промытой зеленью нужно замостить дно банки, а сверху выложить помидоры. После чего их стоит залить маринадом, прикрыть капроновой крышкой и хранить 2 дня при комнатной температуре.

Что понадобится для приготовления этих томатов:

2 килограмма помидоров;

6 зубчиков чеснока;

3 лавровых листа;

1 литр воды;

1,5 столовых ложек соли;

1,5 столовых ложек сахара;

укроп – по вкусу.

Чтобы приготовить эту вкуснятину, необходимо:

Тщательно промыть и перебрать томаты. Плоды должны быть одного сорта и размера, чтобы они равномерно замариновались. Можно сделать небольшой прокол с помощью зубочистки возле хвостика, чтобы они лучше впитывали жидкость. Затем стоит промыть и просушить все банки. Выложить на дно чеснок, укроп, лавровый лист и помидоры. Так необходимо сделать несколько слоев до самого верха емкости. Чтобы приготовить рассол, понадобится в кипяченой воде растворить соль и сахар, все тщательно перемешать и залить томаты. Затем банку накрыть куском тонкой ткани, а сверху поставить блюдце. Томаты необходимо подавать на стол через неделю после приготовления. Можно залить их горячим рассолом, а не теплым. В таком случае употреблять в пищу их можно через 3 дня.