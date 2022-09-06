Вкусно и просто: классические рецепты приготовления квашенных помидоров
Сегодня, 03:55
Многим людям нравятся квашенные помидоры, без них не обходятся праздничные столы. Для того чтобы они получились вкусными, необходимо выбирать маленькие, но плотные плоды. Также стоит использовать обычную соль, а не морскую, чтобы не испортить общую консистенцию томатов. Читайте далее, как правильно и быстро приготовить квашенные помидоры.
Классический рецепт квашенных помидоров
Ингредиенты, которые понадобятся для их приготовления:
- помидоры – 2,5 килограмма;
- треть острого перца;
- чеснок – 3 головки;
- хрен, сельдерей, укроп, перец и листья смородины – по вкусу.
Для приготовления маринада, нужно:
- вода – 1,5 литра;
- сахар – полстакана;
- соль – 1,5 столовых ложек;
- уксус – 0,75 стакана.
Чтобы приготовить эту вкуснятину, понадобится проделать следующие шаги:Для рассола нужно в кастрюлю налить воду и закипятить ее, затем туда насыпать соль и сахар, а через пару минут влить уксус. После того, как смесь закипит, необходимо снять емкость с огня и оставить до полного остывания. Далее стоит помыть и высушить томаты, а потом сделать маленький надрез на плодах. Каждую дольку чеснока нужно порезать на тонкие пластинки и вставить их в помидоры. В принципе, можно обойтись и без надрезов, а просто засыпать все в банку. Промытой зеленью нужно замостить дно банки, а сверху выложить помидоры. После чего их стоит залить маринадом, прикрыть капроновой крышкой и хранить 2 дня при комнатной температуре.
Более быстрый рецепт приготовления квашеных помидоров
Что понадобится для приготовления этих томатов:
- 2 килограмма помидоров;
- 6 зубчиков чеснока;
- 3 лавровых листа;
- 1 литр воды;
- 1,5 столовых ложек соли;
- 1,5 столовых ложек сахара;
- укроп – по вкусу.
Чтобы приготовить эту вкуснятину, необходимо:Тщательно промыть и перебрать томаты. Плоды должны быть одного сорта и размера, чтобы они равномерно замариновались. Можно сделать небольшой прокол с помощью зубочистки возле хвостика, чтобы они лучше впитывали жидкость. Затем стоит промыть и просушить все банки. Выложить на дно чеснок, укроп, лавровый лист и помидоры. Так необходимо сделать несколько слоев до самого верха емкости. Чтобы приготовить рассол, понадобится в кипяченой воде растворить соль и сахар, все тщательно перемешать и залить томаты. Затем банку накрыть куском тонкой ткани, а сверху поставить блюдце. Томаты необходимо подавать на стол через неделю после приготовления. Можно залить их горячим рассолом, а не теплым. В таком случае употреблять в пищу их можно через 3 дня.
По материалам: rsute