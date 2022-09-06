Вкусно и просто: классические рецепты приготовления квашенных помидоров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Вкусно и просто: классические рецепты приготовления квашенных помидоров

Вкусно и просто: классические рецепты приготовления квашенных помидоров

Вкусно и просто: классические рецепты приготовления квашенных помидоров

Многим людям нравятся квашенные помидоры, без них не обходятся праздничные столы. Для того чтобы они получились вкусными, необходимо выбирать маленькие, но плотные плоды. Также стоит использовать обычную соль, а не морскую, чтобы не испортить общую консистенцию томатов. Читайте далее, как правильно и быстро приготовить квашенные помидоры.

Классический рецепт квашенных помидоров

Ингредиенты, которые понадобятся для их приготовления:

  • помидоры – 2,5 килограмма;
  • треть острого перца;
  • чеснок – 3 головки;
  • хрен, сельдерей, укроп, перец и листья смородины – по вкусу.

Для приготовления маринада, нужно:

  • вода – 1,5 литра;
  • сахар – полстакана;
  • соль – 1,5 столовых ложек;
  • уксус – 0,75 стакана.

Чтобы приготовить эту вкуснятину, понадобится проделать следующие шаги:

Для рассола нужно в кастрюлю налить воду и закипятить ее, затем туда насыпать соль и сахар, а через пару минут влить уксус. После того, как смесь закипит, необходимо снять емкость с огня и оставить до полного остывания. Далее стоит помыть и высушить томаты, а потом сделать маленький надрез на плодах. Каждую дольку чеснока нужно порезать на тонкие пластинки и вставить их в помидоры. В принципе, можно обойтись и без надрезов, а просто засыпать все в банку. Промытой зеленью нужно замостить дно банки, а сверху выложить помидоры. После чего их стоит залить маринадом, прикрыть капроновой крышкой и хранить 2 дня при комнатной температуре.

Более быстрый рецепт приготовления квашеных помидоров

Что понадобится для приготовления этих томатов:

  • 2 килограмма помидоров;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • 3 лавровых листа;
  • 1 литр воды;
  • 1,5 столовых ложек соли;
  • 1,5 столовых ложек сахара;
  • укроп – по вкусу.

Чтобы приготовить эту вкуснятину, необходимо:

Тщательно промыть и перебрать томаты. Плоды должны быть одного сорта и размера, чтобы они равномерно замариновались. Можно сделать небольшой прокол с помощью зубочистки возле хвостика, чтобы они лучше впитывали жидкость. Затем стоит промыть и просушить все банки. Выложить на дно чеснок, укроп, лавровый лист и помидоры. Так необходимо сделать несколько слоев до самого верха емкости. Чтобы приготовить рассол, понадобится в кипяченой воде растворить соль и сахар, все тщательно перемешать и залить томаты. Затем банку накрыть куском тонкой ткани, а сверху поставить блюдце. Томаты необходимо подавать на стол через неделю после приготовления. Можно залить их горячим рассолом, а не теплым. В таком случае употреблять в пищу их можно через 3 дня.
# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов
Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов
Сын Константина Хабенского вырос настоящим красавчиком
Сын Константина Хабенского вырос настоящим красавчиком
Эвелина Блёданс в крошечном бикини отметила день рождения бюстгальтера
Эвелина Блёданс в крошечном бикини отметила день рождения бюстгальтера
Концерт Михаила Шуфутинского омрачила трагедия
Концерт Михаила Шуфутинского омрачила трагедия
Елизавета Боярская объявилась в Сети и показала 3-летнего сына в клинике
Елизавета Боярская объявилась в Сети и показала 3-летнего сына в
Это не фантастика и не магия: почему путешествия во времени возможны
Это не фантастика и не магия: почему путешествия во времени возможны
Вкусно и просто: классические рецепты приготовления квашенных помидоров
Вкусно и просто: классические рецепты приготовления квашенных
В Совфеде высмеяли избрание Трасс на пост премьера Британии
В Совфеде высмеяли избрание Трасс на пост премьера Британии
Россия отменила соглашение с Японией по Курилам
Россия отменила соглашение с Японией по Курилам
5 советов для тех, кто хочет просыпаться раньше и не уставать дольше
5 советов для тех, кто хочет просыпаться раньше и не уставать дольше
New Tales From The Borderlands будет состоять из 5 глав, все они выйдут одновременно
New Tales From The Borderlands будет состоять из 5 глав, все они
Россиян предупредили о праве банков списывать деньги со счета
Россиян предупредили о праве банков списывать деньги со счета

Топ на сегодня

Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
Раскрыта личность погибших при крушении самолета в Балтийское море
Раскрыта личность погибших при крушении самолета в Балтийское море
Минкульт Грузии отреагировал на отмену концертов Галкина, Меладзе и Макаревича*
Минкульт Грузии отреагировал на отмену концертов Галкина, Меладзе и

Еще по теме

Вкусные зеленые помидоры в маринаде: как их правильно приготовить
Блюдо для любого праздничного стола: рецепт вкусной кабачковой икры со сливочным маслом
Как можно использовать помидоры, которые начали портиться
Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус