Влияние ретроградного Меркурия: кому из знаков зодиака повезет до 2 октября 2022 года, а кого ждут неприятности

Сентябрь приготовил нам немало сюрпризов, которые могут оказать влияние на представителей всех знаков зодиака. Но самое значительное из них — ретроградное движение Меркурия, которое начнется 10 сентября и продлится в течение всего месяца — до 2 октября 2022 года. Это планета, которая отвечает за коммуникацию, взаимосвязи и передачу информации между людьми. Именно на эти аспекты распространится ее непосредственное влияние, и не всем повезет пройти этот период без потерь и негативных событий.

Овен





Для Овнов это будет испытательный период, который внесет коррективы в тему партнерства и взаимодействия с коллегами по работе. Приготовьтесь тщательно анализировать события и делать выводы. Не спешите в этом месяце заключать договоры и принимать важные решения, остерегайтесь связывать себя какими-то обязательствами.

Телец





Тельцы влияние ретроградного Меркурия ощутят на своем здоровье и смене настроения. У них могут обостриться хронические заболевания, периоды депрессии будут чередоваться с эмоциональным возбуждением и вспышками гнева. На этой почве возможны конфликты и разрыв отношений. Постарайтесь заняться своим здоровьем, посетите врача, откажитесь от вредных привычек, начните вести здоровый образ жизни.

Близнецы





У Близнецов в этом месяце на первый план выйдет тема родительских отношений. Возможны разногласия и отсутствие взаимопонимания с детьми или родителями, семейные ссоры и конфликты. Постарайтесь гармонизировать отношения: уделите своим близким больше внимания, проводите вместе выходные, интересуйтесь их делами.

Рак





Сентябрь станет для Раков сложным месяцем, когда разные непредвиденные дела будут отнимать много времени в ущерб семье и близким. Старайтесь правильно расставлять приоритеты, заранее планировать свой день и находить время для общения с родными. Остерегайтесь заключения договоров и оформления документов в этом месяце.

Лев





В сентябре в жизни Львов может появиться важный человек, который принесет ценную информацию. Возможно, это будет старый знакомый из прошлой жизни. Будьте внимательны к знакам судьбы, анализируйте все происходящие события. Остерегайтесь дальних поездок по новым маршрутам и крупных покупок.

Дева





У Девы на первое место в сентябре выходит вопрос финансов. Возможны проблемы с заработками, потеря денег, ошибки в оформлении финансовых бумаг. Чтобы деньги не таяли на ваших счетах, вам придется включить режим строгой экономии и отказаться от крупных покупок, особенно это относится к технике и средствам связи. Никому не давайте и не берите денег в долг.

Весы





Ретроградный Меркурий может оказывать на представителей этого знака особенно сильное влияние. Оно может быть как положительным, так и отрицательным. Во многом это будет зависеть от вас и от вашей решительности в решении тех или иных вопросов. Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять уверенность в себе.

Скорпион





Скорпионам в сентябре не следует начинать новые проекты или погружаться в их изучение. Завершите начатые дела и позвольте себе немного расслабиться. Очень полезна будет медитация, отдых на природе и неспешные размышления о смысле жизни.

Стрелец





Стрельцы относятся к тем знакам, которым в сентябре повезет активизировать свои творческие и профессиональные возможности, направленные на получение выдающегося результата. Но это случится только при условии, что вы будете ощущать себя частью коллектива, как единого живого организма.

Козерог





В период ретроградного Меркурия Козерогам придется сбавить темп своей профессиональной деятельности, чтобы не наделать ошибок и обдумать свое будущее. Возможно, в вашей жизни наметятся какие-то перемены, требующие глубокого осмысления. Не исключена смена места работы или продвижение по карьерной лестнице.

Водолей





Сентябрь — прекрасный месяц для обучения и усвоения новых навыков, которые необходимы Водолею для осуществления его идей и масштабных проектов. Не торопитесь претворять их в жизнь сейчас, перенесите это на более позднее время. Откажитесь также от дальних поездок в сентябре.

Рыбы





Рыбам следует позаботиться о том, чтобы привести в порядок свои мысли и поднять жизненный тонус. Позвольте себе немного отдыха, не планируйте на сентябрь какие-то финансовые операции или вложение инвестиций, не берите кредиты и не занимайте деньги в долг — любые условия окажутся для вас невыполнимыми.