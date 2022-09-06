Володин будет участвовать в парламентском форуме БРИКС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин примет участие в работе VIII Парламентского форума БРИКС 6 сентября, сообщила пресс-служба палаты.

Главной темой форума станет роль законодательных органов в развитии высококачественного партнерства в рамках БРИКС. Форум пройдет в формате видео-конференц-связи.

В заседании также примут участие первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Первый Парламентский форум БРИКС состоялся 8 июня 2015 года в Москве. Это был год председательства России в Объединении. В 2022 году в БРИКС председательствует Китай.

БРИКС — межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.