Володин будет участвовать в парламентском форуме БРИКС
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Володин будет участвовать в парламентском форуме БРИКС

Володин будет участвовать в парламентском форуме БРИКС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин примет участие в работе VIII Парламентского форума БРИКС 6 сентября, сообщила пресс-служба палаты.

Главной темой форума станет роль законодательных органов в развитии высококачественного партнерства в рамках БРИКС. Форум пройдет в формате видео-конференц-связи.

В заседании также примут участие первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Первый Парламентский форум БРИКС состоялся 8 июня 2015 года в Москве. Это был год председательства России в Объединении. В 2022 году в БРИКС председательствует Китай.

БРИКС — межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.

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По материалам: pnp.ru

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