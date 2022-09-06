Зоологи поняли, почему медведи гризли теряют пальцы

Вадим Карасев

Коллектив канадских биологов после нескольких лет исследований установил причину участившихся травм медведей гризли, в результате которых они лишаются пальцев. Ученые считают, что медведи теряют пальцы из-за ловушек, предназначенных для куда более мелких животных — куниц. Авторы работы надеются, что их выводы заставят власти изменить условия мехового промысла.

Впервые зоолог Клейтон Лэмб обратил внимание на отсутствие трех пальцев на лапе гризли в 2016 году, когда закреплял на усыпленном транквилизаторами медведе GPS-ошейник. Вскоре он встретил еще трех медведей с отсутствующими пальцами. Лэмб и его коллеги быстро отбросили несколько гипотез. Признаки заживления сломанных пальцев исключали врожденный дефект, в то время как чистые линейные переломы — как если бы пальцы были отрублены на разделочной доске — исключали мысль о том, что они были отушены или оторваны другими животными. Тогда ученые и подумали о капканах. Небольшие, похожие на мышеловку капканы с наживкой из мяса бобра ставят в горах на юго-востоке Британской Колумбии с ноября по февраль для поимки американских куниц, которых добывают ради меха. Обычно медведю не страшны столь маленькие капканы, но в последние годы эти ловушки стали более мощными, поскольку звероловы стремятся соответствовать современным гуманным стандартам отлова и добиваются того, чтобы капкан мгновенно убивал куниц.

«Гризли обладают идеальным набором характеристик, которые делают их восприимчивыми к этой проблеме, — говорит Лэмб. — Они манипулируют предметами с помощью лап, они очень мотивированы едой и остаются активными в сезон отлова». Чтобы определить, не натыкаются ли гризли случайно на эти ловушки, команда прикрепила четыре ловушки к деревьям, но не закрыла их полностью. Наблюдая за ловушками с помощью видеокамер в течение следующих двух недель, они заметили гризли, осмотревших все четыре ловушки и залезавших в две из них передними лапами и носом.

Чтобы выяснить способны ли ловушки отрубить пальцы, ученые засунули лапы мертвых гризли в несколько ловушек, используемых в Британской Колумбии, а затем исследовали следы с помощью рентгеновских лучей. Они обнаружили, что одних ловушек недостаточно, чтобы сломать кости, но они могут перекрыть кровообращение в пальцах, тогда, в конце концов, обескровленные пальцы либо сгниют, либо будут обглоданы медведем. Поскольку ловушка создает прямолинейную травму, кажется, будто пальцы отрублены. Затем они рассчитали силу, которая потребуется, чтобы высвободить лапу медведя из капкана, и обнаружили, что для открытия самых тесных ловушек требуется усилие более 230 кг. По словам Лэмба, это больше, чем могут приложить многие медведи. В совокупности данные свидетельствуют о том, что гризли теряют пальцы из-за капканов для куниц.

Эти травмы имеют последствия и для населения Британской Колумбии. Трое из четырех медведей с отсутствующими пальцами позже были вовлечены в конфликты с людьми. Одного застрелил владелец ранчо, другого подозревали в нападении на человека, третий был захвачен и перемещен сотрудниками службы охраны природы после того, как проник на ферму. Лэмб говорит, что пальцы теряют, вероятно, более смелые или более любопытные гризли. «Засунуть лапу в капкан — это действие стоит в одном ряду с проверкой чьего-то курятника, опрокидыванием мусорного бака или похищением пирога через окно», — говорит Лэмб. Другая возможность состоит в том, что медведи случайно попадают в капканы, получают травмы, а затем вынуждены идти на больший риск при добычи пропитания, потому что с оторванными пальцами им труднее добывать обычную пищу, такую как клубни растений и насекомые.

Основываясь на указаниях Лэмба и его коллег, служба охраны дикой природы Британской Колумбии постановила, что все капканы, которые будут установлены в нынешнем ноябре, должны быть заключены в коробку с отверстием, достаточно большим, чтобы могла пролезть куница, но слишком маленьким, чтобы просунуть туда медвежью лапу. Ученые также рекомендовали отложить сезон отлова куницы до декабря, когда большинство гризли ляжет в спячку, но пока этого не было сделано.

Результаты исследования опубликовал Wildlife Society Bulletin.