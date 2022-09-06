Звезда «Уральских пельменей» рассказал о забавных случаях на съемках

Вадим Карасев

Мясников из «Уральских пельменей» рассказал, что казусы на съемках вырезаются из эфира

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что казусы, возникающие с коллективом на сцене, обычно вырезаются из эфира. В ролике, размещенном в блоге на платформе «Дзен», он также описал два забавных случая, которые произошли на съемках.

По словам Мясникова, на недавних съемках в Москве во время номера про двух алкоголиков его партнер по проекту должен был надеть шапку белки, однако забыл про реквизит. «У нас идет текст, мы говорим-говорим и доходим до этого места, где я должен обратить внимание на то, что он в шапочке белочки. Я ему говорю: "Вы, товарищ, что-то забыли надеть, и вы должны уйти!" Он хватается за голову и говорит: "Да-да-да! Я забыл". Уходит», — описал произошедшее юморист.

В другой раз на съемках коллега Мясникова должен был достать из кармана штанов клочок бумаги, однако тот упал и провалился. «Он начал бумажку доставать, а ее нет. И он начал руку совать дальше до колена, туда засунул — бумажки нет — и просунул руку уже до носка, а она где-то возле носка, эта бумажка», — вспомнил Мясников. Юморист отметил, что со стороны это смотрелось очень весело.

Участник «Уральских пельменей» также добавил, что подобные ситуации всегда возникают случайно и заставляют самих юмористов от души смеяться.

Ранее Мясников признался, что всегда хотел работать в Госавтоинспекции (ГАИ). В видео в своем блоге он назвал причину, по которой не смог осуществить эту мечту.