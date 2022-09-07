10 лайфхаков для парней: как сделать фотку с девушкой, которой у тебя нет
Сегодня, 22:20
Как же сделать так, чтобы все поверили, что и у тебя есть девушка, если ты форевер элон?
Смотри и учись у профессионалов
1. Рука об руку
2. "Моя девушка любит развлекаться"
3. Страстный поцелуй
4. "Тусим"
5. "В кафе с любимой "
6. "Пока милая спит "
7. Если чувствуешь себя одиноко
8. "Опять испачкался"
9. "В обнимку со своей девушкой "
10. Следуй за мной
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По материалам: Юмор