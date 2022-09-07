10 лайфхаков для парней: как сделать фотку с девушкой, которой у тебя нет

Как же сделать так, чтобы все поверили, что и у тебя есть девушка, если ты форевер элон?

Смотри и учись у профессионалов

1. Рука об руку

2. "Моя девушка любит развлекаться"

3. Страстный поцелуй

4. "Тусим"

5. "В кафе с любимой

6. "Пока милая спит

7. Если чувствуешь себя одиноко

8. "Опять испачкался"

9. "В обнимку со своей девушкой

10. Следуй за мной

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