13 фотографий змей, которые своим очарованием развеивают миф о том, что они — жуткие существа

В животном мире существует огромное количество милых созданий, каждое из которых найдёт чем поразить человека. Но никому из нас и в голову не придёт, что в категорию мимишных животных могут попасть и пресмыкающиеся. Милые змеи? Звучит, как что-то из мира фантастики. Но мы хотим развеять этот миф и показать вам 13 фотографий, на которых коварные змейки примерили на себя маску настоящих очаровашек. Приятного просмотра!

Арабский песчаный удавчик

Змея, о которой ходит много смешных шуток из-за её неординарной внешности. Отличительная черта этого удавчика — забавные маленькие глаза, которые расположены сверху. Они-то и придают опасному пресмыкающемуся вовсе не серьёзный и устрашающий вид. А скорее наоборот.

Зелёная виноградная змея смеётся вам прямо в лицо

Тупоголовая ремневидная змея

Я не слишком люблю змей, но тупоголовую ремневидную змею серьёзно воспринимать никак не могу.

Милая фотография моего Кевина!

Я в домике

Мне кажется, он — такой душка

Колючая кустарниковая гадюка

Колючую кустарниковую гадюку ещё прозвали взъерошенной рептилией из-за высоких изогнутых чешуек, которые придают ей особый облик. Так и тянутся ручки её погладить, но делать этого лучше не надо.

Кто сказал, что змеи не могут быть милашками?

Свиноносая носатая змея-альбинос

Сфоткал?

Ещё одна свиноносая носатая змея

Радостная змейка

Улыбка до ушей

А здесь можно посмотреть, как природа перестаралась со своими чарами, и в результате генетика дала сбой.