13 фотографий змей, которые своим очарованием развеивают миф о том, что они — жуткие существа
В животном мире существует огромное количество милых созданий, каждое из которых найдёт чем поразить человека. Но никому из нас и в голову не придёт, что в категорию мимишных животных могут попасть и пресмыкающиеся. Милые змеи? Звучит, как что-то из мира фантастики. Но мы хотим развеять этот миф и показать вам 13 фотографий, на которых коварные змейки примерили на себя маску настоящих очаровашек. Приятного просмотра!
Арабский песчаный удавчик
Змея, о которой ходит много смешных шуток из-за её неординарной внешности. Отличительная черта этого удавчика — забавные маленькие глаза, которые расположены сверху. Они-то и придают опасному пресмыкающемуся вовсе не серьёзный и устрашающий вид. А скорее наоборот.
Зелёная виноградная змея смеётся вам прямо в лицо
Тупоголовая ремневидная змея
Я не слишком люблю змей, но тупоголовую ремневидную змею серьёзно воспринимать никак не могу.
Милая фотография моего Кевина!
Я в домике
Мне кажется, он — такой душка
Колючая кустарниковая гадюка
Колючую кустарниковую гадюку ещё прозвали взъерошенной рептилией из-за высоких изогнутых чешуек, которые придают ей особый облик. Так и тянутся ручки её погладить, но делать этого лучше не надо.
Кто сказал, что змеи не могут быть милашками?
Свиноносая носатая змея-альбинос
Сфоткал?
Ещё одна свиноносая носатая змея
Радостная змейка
Улыбка до ушей
А здесь можно посмотреть, как природа перестаралась со своими чарами, и в результате генетика дала сбой.