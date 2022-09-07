15 фото, которые показывают, как девушки снимают своих парней и как парни — девушек. Мужчины явно проигрывают
В современном мире цифровая жизнь не менее важна, чем реальная. Поэтому и фотографии, которые представляют нас в этой виртуальной реальности, хочется иметь красивые. Да и вообще фото — это коллекция воспоминаний. Только вот есть одна проблема: девушки своих парней фотографируют хорошо, а вот те им отвечают не такими уж крутыми снимками.
Девушка показала разницу между тем, как мужчины и женщины фотографируют друг друга
Ну, зато мужчина точно не вампир — тень отбрасывает. И вообще некоторые отметили, что нормальное фото: в полный рост, голова не обрезана. Это уже успех!
А вообще всё так и было задумано
Когда мужчины признают своё бессилие
Обидно
Эта проблема знакома многим девушкам. И правда, у их парней снимки получаются такие, что хоть на стену, хоть в Тиндер, а дамам достатётся… то, что достаётся. Вот ещё подборка подобных ситуаций. Тем более, что такие сравнения уже давно стали своеобразным флешмобом.
Девушку тут не сразу и найдёшь!
Мастер селфи
В бассейне
Мастерство не пропьёшь!
Кто скрывается за изгородью?
Чёрно-белое всё делает эстетичней, даже фото от парня
И это ещё вполне нормальный вариант
А это даже мило
С братьями эта штука тоже работает
Концептуально
Деньги — самый важный элемент
Ох уж эта масочка
Игра со светом
Главное — делать снимок в нужный момент
А здесь вы можете найти подборку работ фотографа из Нигерии, который показывает процесс создания красивых фотографий.