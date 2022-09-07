15 фото, которые показывают, как девушки снимают своих парней и как парни — девушек. Мужчины явно проигрывают

В современном мире цифровая жизнь не менее важна, чем реальная. Поэтому и фотографии, которые представляют нас в этой виртуальной реальности, хочется иметь красивые. Да и вообще фото — это коллекция воспоминаний. Только вот есть одна проблема: девушки своих парней фотографируют хорошо, а вот те им отвечают не такими уж крутыми снимками.

Девушка показала разницу между тем, как мужчины и женщины фотографируют друг друга

Ну, зато мужчина точно не вампир — тень отбрасывает. И вообще некоторые отметили, что нормальное фото: в полный рост, голова не обрезана. Это уже успех!

А вообще всё так и было задумано

Когда мужчины признают своё бессилие

Обидно

Эта проблема знакома многим девушкам. И правда, у их парней снимки получаются такие, что хоть на стену, хоть в Тиндер, а дамам достатётся… то, что достаётся. Вот ещё подборка подобных ситуаций. Тем более, что такие сравнения уже давно стали своеобразным флешмобом.

Девушку тут не сразу и найдёшь!

Мастер селфи

В бассейне

Мастерство не пропьёшь!

Кто скрывается за изгородью?

Чёрно-белое всё делает эстетичней, даже фото от парня

И это ещё вполне нормальный вариант

А это даже мило

С братьями эта штука тоже работает

Концептуально

Деньги — самый важный элемент

Ох уж эта масочка

Игра со светом

Главное — делать снимок в нужный момент

А здесь вы можете найти подборку работ фотографа из Нигерии, который показывает процесс создания красивых фотографий.