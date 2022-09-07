15 случаев, когда мужчины, больше всего протестовавшие против животных в доме, стали их лучшими друзьями
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15 случаев, когда мужчины, больше всего протестовавшие против животных в доме, стали их лучшими друзьями

15 случаев, когда мужчины, больше всего протестовавшие против животных в доме, стали их лучшими друзьями

Завести домашнее животное — серьёзный шаг, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Частенько бывает так, что мужчины протестуют против появления в доме кого-то на четырёх лапах. Причины могут быть разными, но итог бывает такой: животное всё равно заводится, а тот самый протестующий становится его лучшим другом. Мы собрали для вас несколько примеров подобных ситуаций.

Я не хотел кота, но теперь люблю этого парня больше всего на свете

Мой папа с собакой, которую он «терпит еле-еле»

Мой отец ненавидел питбулей, теперь Ривер его лучший друг

Папа: «Я думаю, завести собаку — плохая идея»

«Мы не можем его оставить!»

Папа не хотел эту маленькую пушистую собаку

Но, как видите, она обвела его вокруг пальчика на своей лапке и покорила!

Папа, который «не хотел» кота и мой сын-предатель

«Я нейтрально отношусь к кошкам»

И продолжает любить кошек больше, чем кого-либо другого.

Как вы думаете, они нравятся друг другу?

Конечно, да! Нет сомнений, даже малейших.

Когда мы встретились, он не был любителем кошек

Он боялся толстого кота, который у меня был, когда мы стали жить вместе. Неохотно согласился приютить этого парня 3 года назад. Он клялся, что это «глупый кот». Дома они обнимаются, чтобы вздремнуть в кресле. Абсолютно не любитель кошек.

Папа: «Если ты купишь щенка, я продам его».
Также папа:

«Я не очень люблю маленьких собак»

«У нас уже есть 4 кота, завести собаку нереально»

Перебираю старые фотографии. Мой папа не хотел кота с 1989 года, и вот фото из 1998-го

Понятно, кто хозяин в этом доме

А здесь вы можете найти подборку фотографий домашних питомцев, которые совершили необдуманный поступок и где-то застряли.

# Интересное
По материалам: twizz

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