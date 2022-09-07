16 забавных комиксов от чилийского карикатуриста, который показывает привычные предметы с неожиданной стороны
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16 забавных комиксов от чилийского карикатуриста, который показывает привычные предметы с неожиданной стороны

16 забавных комиксов от чилийского карикатуриста, который показывает привычные предметы с неожиданной стороны

Если включить фантазию, станет понятно, что даже самые обычные и привычные предметы гораздо интереснее, чем кажутся на первый взгляд. Вы только представьте себе, что зонтик умеет думать и мечтать, а зубная щётка может создавать звёзды. Чилийский карикатурист Карло Фердон смотрит на мир под своим особым углом и показывает это видение в простых и забавных иллюстрациях.

Коллекция Осень-Зима

Очень актуально!

Спасение пчёл

Астронавт

Наверняка у такого астронавта всё зеркало в ванной в «звёздах» из зубной пасты!

Первое место

Чёрная дыра

Собачий папа

Вот так, для пёсиков мы всего лишь очень большие и важные собаки!

Кот для боулинга

Сны банана

Лишний вес

Кстати о снеге: творческие люди могут слепить из него не только стандартного снеговика из трёх шаров разных размеров. Об этом у нас есть пост.

Три часа ночи

Мечты зонтика

Не ругайте дождь, дайте зонтику исполнить своё предназначение!

Хороший телескоп

Противоположности притягиваются

С днём рождения!

Курица или яйцо

Инь и Ян

А здесь вы можете найти подборку жизненных комиксов о разочарованном зайчике, который постоянно говорит «ну вот».

# Интересное
По материалам: twizz

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