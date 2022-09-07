16 забавных комиксов от чилийского карикатуриста, который показывает привычные предметы с неожиданной стороны
Если включить фантазию, станет понятно, что даже самые обычные и привычные предметы гораздо интереснее, чем кажутся на первый взгляд. Вы только представьте себе, что зонтик умеет думать и мечтать, а зубная щётка может создавать звёзды. Чилийский карикатурист Карло Фердон смотрит на мир под своим особым углом и показывает это видение в простых и забавных иллюстрациях.
Коллекция Осень-Зима
Очень актуально!
Спасение пчёл
Астронавт
Наверняка у такого астронавта всё зеркало в ванной в «звёздах» из зубной пасты!
Первое место
Чёрная дыра
Собачий папа
Вот так, для пёсиков мы всего лишь очень большие и важные собаки!
Кот для боулинга
Сны банана
Лишний вес
Кстати о снеге: творческие люди могут слепить из него не только стандартного снеговика из трёх шаров разных размеров. Об этом у нас есть пост.
Три часа ночи
Мечты зонтика
Не ругайте дождь, дайте зонтику исполнить своё предназначение!
Хороший телескоп
Противоположности притягиваются
С днём рождения!
Курица или яйцо
Инь и Ян
А здесь вы можете найти подборку жизненных комиксов о разочарованном зайчике, который постоянно говорит «ну вот».