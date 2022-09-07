17 мультяшных собак, которые удивят вас, когда вы узнаете их породу и увидите, как они выглядят в жизни

Как хорошо вы разбираетесь в породах мультипликационных собак? Никогда не проверяли свои способности в этом деле? Теперь вам представился такой уникальный шанс. Предлагаем взглянуть на известных пёсиков, которые живут в мультяшных мирах, и проверить, насколько ваши ожидания совпали с реальностью. Ведь в жизни некоторые вещи выглядят совсем не так, как изобразили их художники, поддавшись вдохновению и собственному творческому вкусу.

Бетховен из мультсериала «Бетховен» — сенбернар

Балто из мультфильма «Балто» — сибирский хаски

Балто — пёс, который существовал на самом деле. Он перевозил медикаменты во время эпидемии дифтерии в 1925 году в городах штата Аляски. Своё имя отважная собака получила в честь норвежского исследователя Сэмюэля Балто.

Спайк из мультфильма «Том и Джерри» — английский бульдог

Плуто из мультфильмов о Микки Маусе — бладхаунд

Вольт из мультфильма «Вольт» — белая швейцарская овчарка

Даг из мультфильма «Вверх» — золотистый ретривер

Перси из мультфильма «Покахонтас» — мопс

Спарки из мультфильма «Франкевини» — бультерьер

Все герои мультфильма созданы по эскизам самого Тима Бёртона. Некоторые наброски он сделал ещё 1984 году во время съёмок короткометражного игрового фильма «Франкенвини». Другие уже были придуманы в процессе создания новой анимационной версии произведения.

Данте из мультфильма «Тайна Коко» — ксоло

Скуби-ду из мультфильмов о приключениях Скуби-Ду и его друзей — датский дог

Пёс Макс из мультфильма «Русалочка» — бобтейл

Коппер из мультфильма «Лис и пёс» — английский кокер-спаниель

Друпи из мультфильма «Детектив Друпи» — бассетхаунд

Макс из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» — Джек-рассел-терьер

Громит из мультфильма «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» — бигль

Съёмочной группе требовалось 2,8 тонны пластилина в 42 цветах каждую неделю, чтобы отснять весь необходимый материал для будущего мультфильма.

Брайан из мультсериала «Гриффины» — лабрадор

Джок из мультфильма «Леди и Бродяга» — скотчтерьер

Если вы без ума от собак, то здесь вы можете ознакомиться с нашим топом, который расскажет о самых умных породах.