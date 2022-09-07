18 снимков, которые приняли участие в фотошоп-баттлах и превратились в смешное безумие
В наше время уже никто не сомневается в важности фотошопа. Без него пришлось бы особенно тяжко тем, кто не представляет своей жизни без постоянных модификаций и улучшений. Однако некоторые умельцы приловчились использовать возможности программы не только для работы и апгрейда собственной внешности. Оказывается фотошоп — это ещё и отличное развлечение, если во время редактирования фото прибегнуть к смешным и нестандартным идеям.
Особо ярые фотошоперы соревнуются друг с другом в изобретательности и креативе, проводя настоящие фотошоп-баттлы. Победители купаются в лучах славы и одобрения, так как их работы дарят море хорошего настроения тем, кому посчастливилось насладиться ими. Мы предлагаем и вам проделать аналогичный трюк, чтобы отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом.
Топ-модель
Немножко стараний и он окажется на первых позициях мировых чартов.
Коты — истинное произведение искусства
Релакс после тяжёлого трудового дня
Открыл собственный бизнес
Великий кларнетист
Больше экспрессии, больше!
Барабанщик
Перец-боец
Стальной гигант
Кстати, эти фары и другие предметы с мимикой встречаются в нашей подборке. Возможно, вам будет интересно поразглядывать их и проверить своё воображение.
Перевёртыш
Атаковали со всех сторон
Ловушка
Осталось только просушить
Похититель теннисных мячиков
Хороший мальчик не смог удержаться от соблазна и решился на столь коварное преступление. Иногда некоторые вещи сильнее нас.
Лови, сынок
Понедельник
В получившейся работе, возможно, многие узнают себя. Как иначе может выглядеть утро понедельника?
Здесь вы можете посмотреть на победителей других фотошоп-баттлов. Их работы тоже гарантировано поднимут вам настроение.