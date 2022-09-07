18 снимков, которые приняли участие в фотошоп-баттлах и превратились в смешное безумие
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18 снимков, которые приняли участие в фотошоп-баттлах и превратились в смешное безумие

18 снимков, которые приняли участие в фотошоп-баттлах и превратились в смешное безумие

В наше время уже никто не сомневается в важности фотошопа. Без него пришлось бы особенно тяжко тем, кто не представляет своей жизни без постоянных модификаций и улучшений. Однако некоторые умельцы приловчились использовать возможности программы не только для работы и апгрейда собственной внешности. Оказывается фотошоп — это ещё и отличное развлечение, если во время редактирования фото прибегнуть к смешным и нестандартным идеям.

Особо ярые фотошоперы соревнуются друг с другом в изобретательности и креативе, проводя настоящие фотошоп-баттлы. Победители купаются в лучах славы и одобрения, так как их работы дарят море хорошего настроения тем, кому посчастливилось насладиться ими. Мы предлагаем и вам проделать аналогичный трюк, чтобы отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом.

Топ-модель

Немножко стараний и он окажется на первых позициях мировых чартов.

Коты — истинное произведение искусства

Релакс после тяжёлого трудового дня

Открыл собственный бизнес

Великий кларнетист

Больше экспрессии, больше!

Барабанщик

Перец-боец

Стальной гигант

Кстати, эти фары и другие предметы с мимикой встречаются в нашей подборке. Возможно, вам будет интересно поразглядывать их и проверить своё воображение.

Перевёртыш

Атаковали со всех сторон

Ловушка

Осталось только просушить

Похититель теннисных мячиков

Хороший мальчик не смог удержаться от соблазна и решился на столь коварное преступление. Иногда некоторые вещи сильнее нас.

Лови, сынок

Понедельник

В получившейся работе, возможно, многие узнают себя. Как иначе может выглядеть утро понедельника?

Здесь вы можете посмотреть на победителей других фотошоп-баттлов. Их работы тоже гарантировано поднимут вам настроение.

# Интересное
По материалам: twizz

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