2 позы во время сна, которые вызывают проблемы со здоровьем и утечку энергетики

Вадим Карасев

Неправильные позы во время сна способны навредить вашему здоровью, причем не только физическому, но и ментальному, духовному. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, в каких позах вам точно не стоит спать, а какие, наоборот, помогут укрепить биополе.

За ночь можно отлично отдохнуть и восстановить силы, однако, это возможно лишь в том случае, если человек выбирает правильное положение для сна. Пришло время узнать, как нужно спать, чтобы не вредить самим себе.

Сон на боку

Такая поза является неправильной, однако, спать на боку можно по-разному. Чтобы не было проблем с позвоночником и усугубления ситуации с межпозвоночными грыжами, стоит спать не с прямыми ногами, а поджатыми под себя — в позе эмбриона. Так нагрузка на позвонки будет минимальной.

Еще важно спать на боку так, чтобы спина не перекручивалась. Шея должна быть направлена в ту сторону, в которую смотрит все ваше тело. Всё должно быть ровным, без перекосов. Еще ровной должна быть линия относительно горизонтальной поверхности кровати. Для этого важно, чтобы у вас был хороший качественный матрас и правильная подушка. Нельзя спать на боку без нее совсем или на высокой подушке.

С энергетической точки зрения правильный сон на боку является полезным, либо, как минимум, нейтральным. Если вам удобно так спать, то постарайтесь правильно расположиться. Если будет создаваться напряжение на шейную или поясничную зону, то будут страдать такие чакры как Вишудха (шейная чакра) и Манипура, которая расположена чуть ниже пупка.

Сон на животе

На животе спать опасно, особенно на подушке. Если вы большой любитель засыпать на животе, вам стоит убрать подушку, чтобы не создавать мощное и крайне негативное напряжение в шейном отделе позвоночника. Из-за неправильного сна на животе человек может страдать от проблем с крестцово-подвздошным суставом. Мышцы в таком положении сильно напряжены, но без подушки напряжение сводится к нулю.

Если спать на животе неправильно, это часто приводит к болям в шейном отделе, которые сильно затрудняют нормальную работу и жизнедеятельность в течении дня. От этого страдают такие чакры как: Свадхистхана, Манипура, Анахата, Вишудха. Это значит, что у такого человека пропадает мотивация практически в любом деле. Исправить сильный упадок этих чакр очень потом сложно.

Как спать правильно

Выше уже описаны методы улучшения вредных для здоровья поз и приведения их к удовлетворительным. Самой лучшей позой в плане здоровья и энергетики эксперты называют сон на спине.

Когда человек спит на спине, все его чакры отдыхают, восстанавливая свою силу. Что касается здоровья, то в этом плане сон на спине тоже очень хорош. Мышцы позвоночника расслаблены, ровно как и мышцы всего остального тела. Более того, если у вас есть проблемы с дыханием, в такой позе нос лучше дышит и не забивается.

Чтобы сон на спине был максимально благоприятным, нужно спать на подушке. В идеале нужно класть небольшую подушку под колени, но если такой возможности нет, это не критично.

Приучайте себя спать в правильных позах. Со временем даже ворочаясь во сне вы сможете фиксировать свое тело в правильной позе абсолютно автоматически, на уровне рефлексов.