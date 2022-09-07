Агата Муцениеце рассказала о точке не возврата в отношениях с Прилучным
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Агата Муцениеце рассказала о точке не возврата в отношениях с Прилучным

Агата Муцениеце рассказала о точке не возврата в отношениях с Прилучным
Ведущая и актриса Агата Муцениеце не оставляет в покое отношения с бывшим мужем. Артистка продолжает пиариться на разводе с Павлом Прилучным. И это несмотря на то, что ее бывший муж недавно женился и счастлив в браке. Актриса признается, что пережить развод для нее стало — очень тяжелым испытанием. Но ради общих детей они якобы поддерживают общение.
«Мне просто нужен был какой-то шаг, который стал бы точкой невозврата. Все равно в какой-то момент человек приходит к тому, что все — пора что-то в этой жизни менять. Это был тот момент. У меня нет такого, что я к чему-то привязываюсь до гроба. Я понимала, что больше мне такая жизнь не годится, надо что-то сделать», — говорит Агата в соцсетях. Напомним, Агата и Павел развелись два года назад. Муцениеце обвинила актера в домашнем насилии и злоупотреблении спиртным. А в недавнем интервью сам Прилучный намекнул, что пережил страшное в отношениях с Агатой.
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

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