Агрессия и нападки: как защитить себя от негатива и токсичных личностей

Вадим Карасев

В нашем мире очень много токсичных людей. Да что там говорить — даже мы сами порой проявляем негатив там, где можно было бы обойтись снисхождением и добротой. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как вы можете защититься от нападок негативных людей.

Энерговампиры и токсичные люди опасны из-за того, что они провоцируют отток энергии. В свою очередь это формирует усталость и выгорание. Если вы хотите оставаться продуктивными и бодрыми, пользуйтесь советами из этой статьи.

Энергетический блок

Просто представьте себе, что вокруг вас есть непробиваемая стена, сквозь которую не может просочиться ничто кроме добра и оптимизма. Представляйте себе эту стену в те моменты, когда кто-то пытается вывести вас из равновесия. Тут работает два эффекта. В первую очередь — энергетический, когда вы представляете себе стену, она действительно появляется, ведь вы фокусируетесь на защите. Человек, который нападает на вас, почувствует её наличие, из-за чего быстро отступит.

Второй эффект — психологический. Когда вы фокусируетесь на мыслях о непреодолимом невидимом барьере, вы становитесь менее восприимчивыми к тому, что вам говорят, поскольку ваши ресурсы мозга заняты созданием этой самой стены вокруг себя.

Кажитесь равнодушными

Многие психологи с юмором говорят: «Притворитесь мертвыми». Это действительно работает, поскольку токсичные люди порой от нас ждут какой-то реакции, чтобы спровоцировать еще больший шквал негативных эмоций. Это формирует замкнутый круг, который так необходим данным людям.

Если вас кто-то пытается задеть или уже задел, постарайтесь найти в себе силы, чтобы просто прекратить всё это. Ни в коем случае не отвечайте негативом на негатив. Во многих случаях даже положительная реакция может быть лишней. Будьте нейтральными и спокойными. Это поможет вам остаться в безопасности.

Научитесь отстаивать свои границы

Если неприятный человек уже пробил брешь в вашей энергетической обороне, начав влиять на вас негативно, начните отстаивать свои границы. Плохой человек может просить вас о чем-то, что вы делать совершенно не хотите, либо провоцировать в вас определенные эмоции. Отстаивание границ — это когда вы говорите только то, что касается проблемы, без лишних эмоциональных выпадов.

Сохранение границ — это также когда вы заканчиваете разговор, который не имеет никакой цели и назначения. Можно еще заранее говорить, сколько на диалог есть времени к неприятного человека. Говорите, что вы заняты, поэтому ему стоит поторопиться.

Если вас оскорбили, скажите об этом и попросите больше так не делать. Если ситуация повторится, то вам придется просто перестать общаться с этим человеком. Это и есть отстаивание границ. Нельзя позволять неприятному человеку делать то, что ему вздумается.

Оставайтесь объективными

Если кто-то говорит вам, что вы наделали ошибок, поэтому заслуживаете наказания и проблем, то не спешите принимать это за правду. Выше мы уже рассказали о том, почему стоит казаться равнодушными. Очень важно не только казаться, но и быть таковыми.

Прежде чем принимать критику негативного человека за чистую монету, постарайтесь сначала объективно оценить то, что вы сделали. Возможно, вы потратили уйму времени и сил на решение какой-то проблемы, быть предельно собранными и ответственными. Если этого не достаточно, то попросите проверенных приятных людей выразить свое мнение по сложившейся ситуации. Порой мы не замечаем, насколько правильными были те или иные наши действия. Взгляд со стороны — это то, что вам необходимо.

Талисманы и обереги

Токсичные люди зачастую нуждаются в энергетической подпитке, поэтому и нападают на нас с критикой, провокациями. Чтобы отпугнуть их и заставить понять, что в данном случае они не смогут наполниться энергией, забрав ее у кого-то другого, можно воспользоваться специальными оберегами.

Например, можно воспользоваться серебряными украшениями. Серебро — это металл, который ставит на нас очень мощную защиту от токсичных людей. Они просто на глубоком ментальном уровне начинают понимать, что им ничего не светит в общении с таким как вы. Вместе с серебром или отдельно от него можно использовать силу защитных минералов: обсидиана, аксинита, агата, черного кварца, берилла и оникса.