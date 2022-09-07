Алена Свиридова рассказала о замужестве

Избранник певицы Алены Свиридовой моложе ее на шестнадцать лет. Артистка уже десять лет живет в гражданском браке с Давидом Варданяном, который младше нее на 16 лет. Однако замуж за избранника артистка выходить не хочет, чтобы не чувствовать себя обремененной. По словам исполнительницы хита «Розовой фламинго», она до сих пор ведет активный образ жизни, все еще ездит на гастроли, любит путешествовать, поэтому идеальной женой ее назвать никак нельзя. Супруг не в восторге от того, что редко видит Свиридову дома, но поделать с этим ничего не может. «Я не знаю, ревнует ли он меня или нет. Я везде болтаюсь, где хочу… Когда вы сами себя загоняете в рамки, вы загоняете себя в ловушку. Потому что от этих рамок вы чего-то ждете. А я ничего не жду, и рамок у меня нет», — объяснила свою позицию 60-летняя артистка.Брак певица тоже считает формой ограничения свободы человека. Она уверена, что штамп в паспорте, наоборот, лишь провоцирует скорый развод, а крепкие отношения можно построить только по доброй воле. «Вот мы вышли замуж, и нас сковали одной цепью. И тогда ты думаешь «Какой ужас!». А когда чисто в вашей голове вы не скованы одной цепью, говоришь: «Хо, типа, завтра все, тапки врозь». И получается, что это самый крепкий союз», — цитирует звезду 90-х «Пятый канал». Свиридова знает, о чем говорит, ведь на ее счету два официальных брака и один гражданский. Все они завершились расставаниями, и только с Варданяном она нашла счастье. Примером артистки руководствуется и ее старший сын Василий. Ему 39 лет, они живет в Канаде с любимой, но создавать семью не торопится. Младший отпрыск певицы Григорий учится в ГИТИСе, хотя Свиридова изначально хотела отправить его к брату в Канаду.