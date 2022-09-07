Алена Свиридова рассказала о замужестве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алена Свиридова рассказала о замужестве

Алена Свиридова рассказала о замужестве
Избранник певицы Алены Свиридовой моложе ее на шестнадцать лет.   Артистка уже десять лет живет в гражданском браке с Давидом Варданяном, который младше нее на 16 лет. Однако замуж за избранника артистка выходить не хочет, чтобы не чувствовать себя обремененной. По словам исполнительницы хита «Розовой фламинго», она до сих пор ведет активный образ жизни, все еще ездит на гастроли, любит путешествовать, поэтому идеальной женой ее назвать никак нельзя. Супруг не в восторге от того, что редко видит Свиридову дома, но поделать с этим ничего не может. «Я не знаю, ревнует ли он меня или нет. Я везде болтаюсь, где хочу… Когда вы сами себя загоняете в рамки, вы загоняете себя в ловушку. Потому что от этих рамок вы чего-то ждете. А я ничего не жду, и рамок у меня нет», — объяснила свою позицию 60-летняя артистка.
Брак певица тоже считает формой ограничения свободы человека. Она уверена, что штамп в паспорте, наоборот, лишь провоцирует скорый развод, а крепкие отношения можно построить только по доброй воле. «Вот мы вышли замуж, и нас сковали одной цепью. И тогда ты думаешь «Какой ужас!». А когда чисто в вашей голове вы не скованы одной цепью, говоришь: «Хо, типа, завтра все, тапки врозь». И получается, что это самый крепкий союз», — цитирует звезду 90-х «Пятый канал». Свиридова знает, о чем говорит, ведь на ее счету два официальных брака и один гражданский. Все они завершились расставаниями, и только с Варданяном она нашла счастье. Примером артистки руководствуется и ее старший сын Василий. Ему 39 лет, они живет в Канаде с любимой, но создавать семью не торопится. Младший отпрыск певицы Григорий учится в ГИТИСе, хотя Свиридова изначально хотела отправить его к брату в Канаду.
# Шоу-бизнес Свиридова Алена
По материалам: z-aya

Последние новости

Товарооборот между Россией и Китаем взлетел
Товарооборот между Россией и Китаем взлетел
The Weeknd возобновит концертный тур после потери голоса
The Weeknd возобновит концертный тур после потери голоса
Путин заявил о необходимости многополярного мира
Путин заявил о необходимости многополярного мира
Анфиса Чехова боится за Ольгу Бузову
Анфиса Чехова боится за Ольгу Бузову
Светлана Лобода заявила, что все лучшее в России создавалось украинцами
Светлана Лобода заявила, что все лучшее в России создавалось
Алена Свиридова рассказала о замужестве
Алена Свиридова рассказала о замужестве
Иван Ургант спустя месяцы заговорил
Иван Ургант спустя месяцы заговорил
Максим Виторган - испуганный патриот с кучей Оскаров, заявил Шахназаров
Максим Виторган - испуганный патриот с кучей Оскаров, заявил
Нейросеть поработала с классическими картинами, сделав их немного безумными (10 фото)
Нейросеть поработала с классическими картинами, сделав их немного
Названы 10 самых популярных автомобилей в России
Названы 10 самых популярных автомобилей в России
Команда Kyber Network компенсировала украденные в ходе взлома $265 000
Команда Kyber Network компенсировала украденные в ходе взлома $265 000
Россиян предупредили о таящейся в расширениях для браузеров опасности
Россиян предупредили о таящейся в расширениях для браузеров опасности

Топ на сегодня

Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту "Тренер"
Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту
Как вывести из строя дата-центр
Как вывести из строя дата-центр
Украина присоединилась к договору ЕС о финансировании ИИ и суперкомпьютеров
Украина присоединилась к договору ЕС о финансировании ИИ и
Филипп Янковский предложил переименовать «Кинотавр» в «Фестиваль — и точка»
Филипп Янковский предложил переименовать «Кинотавр» в «Фестиваль — и
В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по Курилам
В Москве объяснили отмену соглашения с Японией по Курилам

Еще по теме

Алена Свиридова: «Брак – это полное фуфло!»
Алена Свиридова: «От пластических операций люди моложе не становятся»
Алена Свиридова опубликовала фото без макияжа
Алена Свиридова удивила своим увлечением