Алла Пугачева не понимает, в какой ситуации оказалась, заявил Шахназаров
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Алла Пугачева не понимает, в какой ситуации оказалась, заявил Шахназаров

Алла Пугачева не понимает, в какой ситуации оказалась, заявил Шахназаров
Журналист оценил поведение певицы Аллы Пугачевой. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» заявил, что певица Алла Пугачева не понимает о происходящем вокруг нее. «Она не совсем понимает, что происходит вокруг нее. Она реально не понимает. Человек полгода был оторван от России. Безусловно, она созванивалась с близкими и родными. Кто-то говорил ей: «Приезжай». И вот она приехала», сказал Михаил Шахназаров.
По словам Шахназарова, общение с близкими людьми дает ей понять, что ситуация изменилась. «Это действительно так. Ситуация в корне изменилась. Понятно ее желание отыграть это все назад», — заметил журналист. Напомним, что Алла Пугачева не так давно вернулась в Россию. При этом она сделала уже несколько противоречивых заявлений после приезда, негативно отозвавшись о некоторых звездах.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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