Анастасия Стоцкая рассказала, какие подарки ждет на юбилей
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Анастасия Стоцкая рассказала, какие подарки ждет на юбилей

Анастасия Стоцкая рассказала, какие подарки ждет на юбилей
39-летняя певица Анастасия Стоцкая поделилась подробностями своей жизни. Артистка без устали работает, чтобы оставаться на плаву в российском шоу-бизнесе. Накануне круглой даты Анастасия Стоцкая призналась, на что копит деньги. Звезда реализует себя в качестве певицы, актрисы и модели. Анастасия с детства выступает на сцене, а с 18 лет профессионально играет на театральных подмостках. Дела у Стоцкой идут хорошо, однако многое из запланированного она сделать еще не успела. 7 октября артистке исполнится 40 лет. Она с шуткой озвучила список желаемых подарков. «Я бы хотела и большую квартиру в центре города, и машину хорошую с водителем. Хочу дачу. Хотя, по большому счету, у меня всё хорошо. Я сама себе хозяин. Ни от кого не завишу!», — заявила Анастасия. Певица и актриса радуется тому, что сегодня может позволить себе всё, что захочет. При этом звезда отметила, что своим успехом она обязана прежде всего себе. «Я – пахарь! Стоцкие – они все такие, сумасшедшие трудоголики!» — отметила Стоцкая.
Близкая подруга Филиппа Киркорова призналась, что раньше ее сильно расстраивали слухи вокруг ее имени. Однако за годы карьеры в шоу-бизнесе она научилась не принимать всё близко к сердцу. «Я понимаю, что людям нужны хлеб и зрелища. Но у меня полно дел. Я даже не читаю комментарии в Интернете. Люди, которые заняты делом, не сидят и не строчат гадости и непонятные комментарии. Я ориентируюсь на тех, кто лучше меня и кто добился большего. А смотреть на тех, кто что-то тявкает мне вслед, совершенно неинтересно», — сообщила Анастасия. Сестра актера Павла Майкова заверила, что крайне загружена работой. Она выступает в мюзикле «Шахматы», ездит на гастроли с мюзиклом «Кабарэ» и рок-оперой «КаразамоВЫ». А недавно Дмитрий Богачев и компания «Бродвей Москва» пригласила ее в мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», по песням группы «Секрет», сообщает Prozvezd. «Работы у меня сейчас много. Слава Богу, проблем с этим нет. Наоборот, я не знаю, где найти выходной, чтобы провести время с детьми и заняться собой», — добавила артистка.
# Шоу-бизнес Стоцкая Анастасия
По материалам: z-aya

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