Анфиса Чехова боится за Ольгу Бузову
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Анфиса Чехова боится за Ольгу Бузову

Анфиса Чехова боится за Ольгу Бузову
Ведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала о прошлом артистки. Ольга Бузова главный ньюсмейкер последних лет. Певица, телеведущая, бизнес-леди — это все про нее. А ведь когда-то она начинала просто как участница шоу «ДОМ-2». Именно об этих временах вспомнила Анфиса Чехова, которая тогда как раз вела эротическое вечернее шоу. Телеведущая говорит, что помнит Ольгу совсем не такой, какой мы сейчас привыкли видеть ее в жизни и на экране. Звезда сильно изменилась и непонятно, хорошо это или плохо. «На «ДОМе-2» Ольга была скромной девочкой, на все вечеринки ходила, со всеми общалась, такая милая. Но шло время, и она повысилась — теперь идет Оля-императрица. И она уже выбирает: «Этот мужик мне не подходит, я же не такая». На волне своей ценности взлетает. Не дай Бог популярность Оли уйдет, тогда она опять будет милой застенчивой девочкой, которая будет добиваться внимания», — говори Чехова.
Анфиса сама прошла на себе все прелести взлетов и падений — после успеха шоу «Секс с Анфисой Чеховой» ее перестали брать на серьезные проекты, думая, что она не справится. «Продюсеры часто говорили: «Анфиса она же про секс, она далек от народа. Народ же ее не любит». Мне пришлось доказывать, что я на телевидении много лет и знаю все намного лучше, чем тех, кого они хотят взять», — откровенничает телезвезда в программе «Современное здоровье». Чехова также рассказала, что ей интересно не только телевидение, но и психология, блогерство и многое другое. Она рано поняла — нужно искать разные сферы для реализации. Но больше всего ей нравится менторство: несмотря на отсутствие психологического образования, Анфиса умеет и знает, как заряжать людей, поднимать им настроение и мотивировать для достижения целей.
# Шоу-бизнес Чехова Анфиса
По материалам: z-aya

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