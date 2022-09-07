Английская семья нашла клад из золотых монет под полом собственной кухни

Вадим Карасев

Супружеская пара из Северного Йоркшира обнаружила клад начала XVIII века, спрятанный под половицами их кухни. В кладе 264 золотые монеты, отчеканенные между 1610 и 1727 годами. Это один из самых больших кладов английских монет XVIII века, когда-либо найденных.

Дом, где живет семья, построен в XVIII веке. Во время ремонта в 2019 году, меняя покрытие пола на кухне, они увидели на глубине около 15 сантиметров под бетонным полом нечто, показавшееся им поначалу старым электрическим проводом. На самом деле это было горлышко глазурованной керамической кружки с отбитой ручкой. А кружка была наполнена золотыми монетами.

Семья связалась с лондонской аукционной фирмой Spink & Son, и эксперты подтвердили подлинность монет. Они также изучили историю дома и определили вероятных владельцев: богатого торговца из Халла Джозефа Фернли и его жену Сару Майстер. Джозеф умер в 1725 году, Сара — в 1745-м, так что, похоже, Сара закопала клад после смерти мужа. Хотя тогда уже существовали банки и бумажные деньги (Банк Англии был основан в 1694 году), она, видимо, не доверяла финансовым учреждениям и предпочитала хранить сбережения в золотых монетах дома.

Самая редкая монета из клада — гинея Георга I 1720 года, у которой из-за ошибки чеканки было два реверса. Примечательна также гинея Карла II 1675 года, в которой имя короля написано с ошибкой CRAOLVS вместо CAROLVS. Только по номинальной стоимости монеты стоят 100 000 фунтов стерлингов, но если сложить их текущую индивидуальную рыночную стоимость, получится около 250 000 фунтов стерлингов (290 000 долларов США).

Судьба клада продемонстрировала лазейку в законе о сокровищах (Treasure Act), который дает преимущественное право покупки найденных древностей государственным музеям. По этому закону монеты объявляются кладом, если их две или более и если им не менее 300 лет. Коронерское расследование определило, что, поскольку самой молодой монете было 292 года, когда клад был обнаружен в 2019 году, всему кладу меньше 300 лет, и, следовательно, домовладельцы могут распоряжаться им по своему усмотрению. Поэтому клад будет продан с молотка аукционным домом Spink & Son 7 октября, причем монеты будут продаваться по отдельности.