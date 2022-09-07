Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны

Бывший CEO криптовалютной биржи BitMEX Артур Хэйес опубликовал эссе под названием For the War, в котором объяснил, как биткоин позволит защитить капитал во время войны.

По его словам, правительства имеют широкий спектр инструментов для обеспечения финансовой лояльности граждан и ограничения их способности инвестировать. В связи с этим он предложил обратить внимание на децентрализованные активы, которые невозможно целиком запретить и чья стоимость не зависит от банковской системы.

"Любой цифровой актив, хранящийся в банках, независимо от валюты, может быть конфискован. Вы должны полностью выйти из системы", — заявил он.

Хэйес отметил, что власти потенциально могут запретить конвертацию фиата в биткоин, однако конфисковать его у владельцев им будет не так просто.

Во-первых, предположение о принадлежности публичного адреса конкретному человеку не означает наличие у него доступа к средствам на счету. Также криптовалюты не имеют физического воплощения, что позволяет незаметно конвертировать и использовать их.

"Я могу просто запомнить seed-фразу и тратить средства, когда захочу, – никто об этом не узнает. Нет никаких внешне видимых признаков того, сколько биткоинов у меня есть", – объяснил экс-глава BitMEX.

Он подчеркнул, что государству не удастся полностью взять под контроль биткоины без согласия их владельца. Даже в ситуации физических угроз и давления держатель криптовалют может отказаться передавать закрытый ключ.

Во время войны растут свободные рынки. По прогнозам Хэйеса, если товары на них будут оцениваться в электронной валюте, этой валютой станет биткоин.

Он предположил, что в будущем стоимость актива переключится с фиатного обменного курса на курс по отношению к нефти.

Хэйес уверен, что сейчас наилучшее время для покупки первой криптовалюты.

"Биткоин — лучшее средство для простых людей защитить свое богатство", — написал он.

В завершение Хэйес добавил, что финансовая гибкость отдельного индивида гарантирована только при условии диверсификации капитала.

Напомним, в октябре 2020 года Минюст США и CFTC подали иски против владельцев BitMEX Артура Хэйеса, Бена Дело, Самуэля Рида и главы по развитию бизнеса компании Грега Дуайера по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур.

В том же месяце Рида арестовали в США и отпустили под залог в $5 млн. Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн.

Весной 2022 года Хэйес, Дело и Рид признали вину в нарушении Закона о банковской тайне и обязались выплатить штрафы в размере $10 млн с каждого.

В конце мая Хэйеса осудили на два года условно.