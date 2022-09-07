Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны

Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны

Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны


Бывший CEO криптовалютной биржи BitMEX Артур Хэйес опубликовал эссе под названием For the War, в котором объяснил, как биткоин позволит защитить капитал во время войны.


По его словам, правительства имеют широкий спектр инструментов для обеспечения финансовой лояльности граждан и ограничения их способности инвестировать. В связи с этим он предложил обратить внимание на децентрализованные активы, которые невозможно целиком запретить и чья стоимость не зависит от банковской системы.


"Любой цифровой актив, хранящийся в банках, независимо от валюты, может быть конфискован. Вы должны полностью выйти из системы", — заявил он.


Хэйес отметил, что власти потенциально могут запретить конвертацию фиата в биткоин, однако конфисковать его у владельцев им будет не так просто.


Во-первых, предположение о принадлежности публичного адреса конкретному человеку не означает наличие у него доступа к средствам на счету. Также криптовалюты не имеют физического воплощения, что позволяет незаметно конвертировать и использовать их.


"Я могу просто запомнить seed-фразу и тратить средства, когда захочу, – никто об этом не узнает. Нет никаких внешне видимых признаков того, сколько биткоинов у меня есть", – объяснил экс-глава BitMEX.


Он подчеркнул, что государству не удастся полностью взять под контроль биткоины без согласия их владельца. Даже в ситуации физических угроз и давления держатель криптовалют может отказаться передавать закрытый ключ.


Во время войны растут свободные рынки. По прогнозам Хэйеса, если товары на них будут оцениваться в электронной валюте, этой валютой станет биткоин.


Он предположил, что в будущем стоимость актива переключится с фиатного обменного курса на курс по отношению к нефти. 


Хэйес уверен, что сейчас наилучшее время для покупки первой криптовалюты.


"Биткоин — лучшее средство для простых людей защитить свое богатство", — написал он.


В завершение Хэйес добавил, что финансовая гибкость отдельного индивида гарантирована только при условии диверсификации капитала.


Напомним, в октябре 2020 года Минюст США и CFTC подали иски против владельцев BitMEX Артура Хэйеса, Бена Дело, Самуэля Рида и главы по развитию бизнеса компании Грега Дуайера по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур.


В том же месяце Рида арестовали в США и отпустили под залог в $5 млн. Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн.


Весной 2022 года Хэйес, Дело и Рид признали вину в нарушении Закона о банковской тайне и обязались выплатить штрафы в размере $10 млн с каждого.


В конце мая Хэйеса осудили на два года условно.

# Экономика биткоин, кризис 2022, мнения, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с Россией
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD Projekt RED
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD
В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов после 9 сентября 2022 года
В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Этих людей нельзя подпускать к "Фотошопу" (16 фото)
Этих людей нельзя подпускать к "Фотошопу" (16 фото)
Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных инфлюенсеров
Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных
Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова
Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова
Екатерина Варнава затащила Молочникова в ЗАГС, а потом бросила его
Екатерина Варнава затащила Молочникова в ЗАГС, а потом бросила его
Алла Пугачева не понимает, в какой ситуации оказалась, заявил Шахназаров
Алла Пугачева не понимает, в какой ситуации оказалась, заявил

Топ на сегодня

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу

Еще по теме

Артур Хэйес спрогнозировал продолжение коррекции цены биткоина
ЦБ РФ призвал запретить сайты, продающие криптовалюты
СМИ сообщили о планах ЦБ РФ запретить инвестиции в криптовалюты
Чанпэн Чжао призвал не сравнивать CBDC с биткоином