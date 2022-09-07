"Бабушка друга меня совратила": Прохор Шаляпин раскрыл, как потерял невинность

Вадим Карасев

38-летний Прохор Шаляпин с давних пор славится своим пристрастием к зрелым женщинам. Певец откровенно рассказал о причинах такого влечения и своем первом сексуальном опыте.

Прохор Шаляпин на протяжении долгих лет известен своими романами со зрелыми дамами. Исполнитель рассказал, что его в них привлекает.



Около десяти лет мое имя ассоциируется с бабушками. Мне это не смешно. Этому всему предшествовала история, которая произошла, когда мне было всего 14 лет, — признался Прохор в своей видеоисповеди. — В моей жизни первый сексуальный опыт был с женщиной старше. Мне было 14 лет, ей — за 50. Это была бабушка моего друга. Она меня совратила!

Прохор Шаляпин откровенно рассказал, как он занялся сексом с бабушкой друга. Молодой человек тогда пришел навестить приятеля, которого не оказалось дома.

Бабушка была немного выпившая. Женщина бальзаковского возраста. У нас случился сексуальный контакт. Она даже не разговаривала со мной. Все было в жестах, прикосновениях. И эти прикосновения были магические. От нее пахло сексом, желанием, и я не устоял.

Как отметил завсегдатай скандальных шоу на федеральных каналах, он не давал женщине своего согласия на секс - это случилось "на инстинктивном уровне". Прохор Шаляпин не оправдывает свою первую любовницу, считая, что та должна была сдержаться.

"Это сыграло большую роль в становлении моей психики. Я помню свои эмоции после. Было стыдно. К другу я стал все реже приходить. С ней у нас больше ничего не было. Потом в 15 лет я уехал из Волгограда и никогда ее не видел. Нельзя сказать, что мне нанесли травму. Я получил удовольствие! Это был первый сексуальный опыт. Я прожил с этим всю жизнь. С тех пор мне приятно общаться с женщинами постарше, я вижу в них красивую сексуальность. У многих женщин она действительно раскрывается после 40 лет. Это мой фетиш", - рассказал в своей исповеди на видеосервисе Premier певец, известный своим романом с предпринимательницей Ларисой Копенкиной.

Прохор Шаляпин высказался о влечении к бабушкам

Несмотря на любовь к зрелым женщинам, Прохор Шаляпин отрицает, что его привлекают "бабушки", считая это отклонением от нормы.

Я не геронтофил. Геронтофилия — это когда нравятся бабушки, совсем старенькие, это уже психологическое отклонение. Мне вот чуть-чуть постарше нравятся женщины.