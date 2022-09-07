Беспокоят почки: что можно пить при заболеваниях этого органа
Почки в жизни каждого человека играют очень важную роль. Они не только фильтруют воздух, которым дышит особа, но и выводят различные токсины из организма. Загрязненные почки приводят к ухудшению их работы. Это в свою очередь ведет к болям, постепенно ухудшая не только самочувствие человека, но и качество жизни. Читайте далее, что можно пить, если беспокоят почки.
Болезни почекПиелонефрит – это воспаление внешней оболочки почки. Если возникают различные сильные боли, значит, заболевание острое, а не хроническое. Мочекаменная болезнь – процесс, при котором образуются осадки и так называемые камни в мочевом пузыре. Этот недуг возникает, когда нарушается обмен веществ в организме. Гидронефроз – возникает, когда нарушается отток мочи в почках. Колики – это синдром, который спровоцировали различные заболевания. Больной может чувствовать сильную колющую боль в почках и поясничной зоне.
Каждое из заболеваний очень опасное и требует немедленного осмотра у специалиста, чтобы не стало еще хуже. Боли в почках – это не единственное проявление. Возможно также резкое повышение температуры, тошнота, лихорадка и прочее. Пить какие-либо таблетки самостоятельно не стоит, иначе можно навредить самому себе.
Что может помочь облегчить состояние при заболеваниях почек
Во время ощущения острых болей рекомендуется выпить обычную кипяченую воду перед визитом к специалисту. Употреблять какие-либо таблетки не стоит, их может прописать только врач, назначив определенный график приема.
Как правило, такими лекарствами являются различные обезболивающие, антибиотики и гормональные препараты.
Если боль сильная, тогда обезболивающее стоит выпить повторно, но перед этим записать, что и в какой период времени принял больной, а затем передать эту информацию лечащему врачу.
Цистит – это заболевание мочевого пузыря, из-за которого тоже могут болеть почки. Если больной не уточнил у специалиста, что можно пить, кроме таблеток, вот пара советов:
- необходимо отказаться от алкоголя, острого или кислого;
- стоит пить натуральные компоты и соки;
- также можно употреблять ромашковый чай – он поможет повысить болевой порог.
Стоит помнить, что при заболеваниях почек необходимо хорошо одеваться, чтобы не замерзнуть и не усугубить состояние. Можно употреблять в пищу клюкву – она убивает различные микробы и снимает воспаление. Арбуз также нормализует работу почек.
Если в боках или пояснице возникла резкая боль, необходимо немедленно обратиться к специалисту за помощью. Это могут быть как колики, так и различные болезни, которые лечатся хирургическим путем. Поэтому употреблять обезболивающее не стоит, лучше принять теплую ванну, которая снимет резкую боль.
Питьевой режим – условие для правильной работы почек. В день необходимо выпивать не менее 2 литров воды, особенно это важно знать тем, кто страдает мочекаменной болезнью.