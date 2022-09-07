Беспокоят почки: что можно пить при заболеваниях этого органа

Почки в жизни каждого человека играют очень важную роль. Они не только фильтруют воздух, которым дышит особа, но и выводят различные токсины из организма. Загрязненные почки приводят к ухудшению их работы. Это в свою очередь ведет к болям, постепенно ухудшая не только самочувствие человека, но и качество жизни. Читайте далее, что можно пить, если беспокоят почки.

Болезни почек

Пиелонефрит – это воспаление внешней оболочки почки. Если возникают различные сильные боли, значит, заболевание острое, а не хроническое. Мочекаменная болезнь – процесс, при котором образуются осадки и так называемые камни в мочевом пузыре. Этот недуг возникает, когда нарушается обмен веществ в организме. Гидронефроз – возникает, когда нарушается отток мочи в почках. Колики – это синдром, который спровоцировали различные заболевания. Больной может чувствовать сильную колющую боль в почках и поясничной зоне.

Каждое из заболеваний очень опасное и требует немедленного осмотра у специалиста, чтобы не стало еще хуже. Боли в почках – это не единственное проявление. Возможно также резкое повышение температуры, тошнота, лихорадка и прочее. Пить какие-либо таблетки самостоятельно не стоит, иначе можно навредить самому себе.

Что может помочь облегчить состояние при заболеваниях почек

Во время ощущения острых болей рекомендуется выпить обычную кипяченую воду перед визитом к специалисту. Употреблять какие-либо таблетки не стоит, их может прописать только врач, назначив определенный график приема.

Как правило, такими лекарствами являются различные обезболивающие, антибиотики и гормональные препараты.

Если боль сильная, тогда обезболивающее стоит выпить повторно, но перед этим записать, что и в какой период времени принял больной, а затем передать эту информацию лечащему врачу.

Цистит – это заболевание мочевого пузыря, из-за которого тоже могут болеть почки. Если больной не уточнил у специалиста, что можно пить, кроме таблеток, вот пара советов:

необходимо отказаться от алкоголя, острого или кислого;

стоит пить натуральные компоты и соки;

также можно употреблять ромашковый чай – он поможет повысить болевой порог.

Стоит помнить, что при заболеваниях почек необходимо хорошо одеваться, чтобы не замерзнуть и не усугубить состояние. Можно употреблять в пищу клюкву – она убивает различные микробы и снимает воспаление. Арбуз также нормализует работу почек.

Если в боках или пояснице возникла резкая боль, необходимо немедленно обратиться к специалисту за помощью. Это могут быть как колики, так и различные болезни, которые лечатся хирургическим путем. Поэтому употреблять обезболивающее не стоит, лучше принять теплую ванну, которая снимет резкую боль.

Питьевой режим – условие для правильной работы почек. В день необходимо выпивать не менее 2 литров воды, особенно это важно знать тем, кто страдает мочекаменной болезнью.