Билл и Хиллари Клинтон забыли свою дочь в Кремле

Вадим Карасев

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон рассказала, как однажды она вместе со своим супругом Биллом Клинтоном случайно оставила дочь в Кремле. Об этом она поведала в эфире YouTube-канала The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Когда Джимми Фэллон попросил собеседницу вспомнить о самых сумасшедших случаях в ее семейных поездках, она поведала, как во время пребывания на посту президента Билл Клинтон был приглашен в Кремль с официальным визитом. Супруги, соблюдая формальности, должны были попрощаться, стоя у лимузина. Но они не сразу вспомнили, что оставили дочь Челси в Кремле.

"Вы можете себе представить, я оставила своего единственного ребенка в Кремле!"

Она понадеялась, что сейчас ее дочь забыла об инциденте, поскольку "это был достаточно травматичный опыт".

Ранее Алексей Дьяченко, бывший зять Бориса Ельцина, в своей книге "От Ельцина до Путина. И обратно" рассказал о пьянке, которую первый президент России однажды устроил с американским коллегой Биллом Клинтоном в туалете Кремля.