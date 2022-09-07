Билл и Хиллари Клинтон забыли свою дочь в Кремле
Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон рассказала, как однажды она вместе со своим супругом Биллом Клинтоном случайно оставила дочь в Кремле. Об этом она поведала в эфире YouTube-канала The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Когда Джимми Фэллон попросил собеседницу вспомнить о самых сумасшедших случаях в ее семейных поездках, она поведала, как во время пребывания на посту президента Билл Клинтон был приглашен в Кремль с официальным визитом. Супруги, соблюдая формальности, должны были попрощаться, стоя у лимузина. Но они не сразу вспомнили, что оставили дочь Челси в Кремле.
Она понадеялась, что сейчас ее дочь забыла об инциденте, поскольку "это был достаточно травматичный опыт".
Ранее Алексей Дьяченко, бывший зять Бориса Ельцина, в своей книге "От Ельцина до Путина. И обратно" рассказал о пьянке, которую первый президент России однажды устроил с американским коллегой Биллом Клинтоном в туалете Кремля.