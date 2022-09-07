Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн
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Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн

Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн


Стартап Fuel Labs, нацеленный на решения для масштабируемости блокчейна, привлек $80 млн от Blockchain Capital и Stratos Technologies.



В раунде также приняли участие Alameda Research, CoinFund, Bain Capital Crypto, TRGC, Maven 11 Capital, Blockwall, Spartan, Dialectic и ZMT.


Оценка стартапа не раскрывается.


Проект позиционирует себя как «уровень модульного исполнения», сравнимый с L2-решениями вроде Polygon.


«Индустрии нужны изменения, которые […] откроют новые варианты использования для следующего поколения DeFi. Fuel стремится решить эту проблему путем разработки исполнения для модульного стека, а именно L1 с высоким потенциалом пропускной способности, который отличается новыми стилями исполнения», — говорится в сообщении.


Стартап выделил три ключевых аспекта своей технологии:


  • способность выполнять параллельные транзакции;
  • собственная виртуальная машина Fuel;
  • возможности разработчика, построенные вокруг специально созданного языка под названием Sway.

«Основная предпосылка заключается в том, что мы постоянно наблюдаем появление новых сетей, но люди не пытаются сохранить безопасность и децентрализацию существующих систем», — пояснил The Block соучредитель Fuel Labs Ник Додсон.


Напомним, опрос Huobi Research показал, что институциональные инвесторы из Азии больше интересуются инфраструктурными проектами, нежели новыми сегментами вроде DeFi и GameFi.

# Экономика венчурные инвестиции, масштабирование, новости
По материалам: ForkLog

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