Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн

Стартап Fuel Labs, нацеленный на решения для масштабируемости блокчейна, привлек $80 млн от Blockchain Capital и Stratos Technologies.

Today, we're proud to announce $80M of support led by @BlockchainCap and @StratosXYZ!



Fuel is the fastest Modular Execution Layer delivering the highest flexible throughput with maximum security guarantees for the Ethereum ecosystem.https://t.co/HC25Q1DmxW — Fuel Labs (@fuellabs_) September 6, 2022

В раунде также приняли участие Alameda Research, CoinFund, Bain Capital Crypto, TRGC, Maven 11 Capital, Blockwall, Spartan, Dialectic и ZMT.

Оценка стартапа не раскрывается.

Проект позиционирует себя как «уровень модульного исполнения», сравнимый с L2-решениями вроде Polygon.

«Индустрии нужны изменения, которые […] откроют новые варианты использования для следующего поколения DeFi. Fuel стремится решить эту проблему путем разработки исполнения для модульного стека, а именно L1 с высоким потенциалом пропускной способности, который отличается новыми стилями исполнения», — говорится в сообщении.

Стартап выделил три ключевых аспекта своей технологии:

способность выполнять параллельные транзакции;

собственная виртуальная машина Fuel;

возможности разработчика, построенные вокруг специально созданного языка под названием Sway.

«Основная предпосылка заключается в том, что мы постоянно наблюдаем появление новых сетей, но люди не пытаются сохранить безопасность и децентрализацию существующих систем», — пояснил The Block соучредитель Fuel Labs Ник Додсон.

Напомним, опрос Huobi Research показал, что институциональные инвесторы из Азии больше интересуются инфраструктурными проектами, нежели новыми сегментами вроде DeFi и GameFi.