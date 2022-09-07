Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн
Стартап Fuel Labs, нацеленный на решения для масштабируемости блокчейна, привлек $80 млн от Blockchain Capital и Stratos Technologies.
Today, we're proud to announce $80M of support led by @BlockchainCap and @StratosXYZ!— Fuel Labs (@fuellabs_) September 6, 2022
Fuel is the fastest Modular Execution Layer delivering the highest flexible throughput with maximum security guarantees for the Ethereum ecosystem.https://t.co/HC25Q1DmxW
В раунде также приняли участие Alameda Research, CoinFund, Bain Capital Crypto, TRGC, Maven 11 Capital, Blockwall, Spartan, Dialectic и ZMT.
Оценка стартапа не раскрывается.
Проект позиционирует себя как «уровень модульного исполнения», сравнимый с L2-решениями вроде Polygon.
«Индустрии нужны изменения, которые […] откроют новые варианты использования для следующего поколения DeFi. Fuel стремится решить эту проблему путем разработки исполнения для модульного стека, а именно L1 с высоким потенциалом пропускной способности, который отличается новыми стилями исполнения», — говорится в сообщении.
Стартап выделил три ключевых аспекта своей технологии:
- способность выполнять параллельные транзакции;
- собственная виртуальная машина Fuel;
- возможности разработчика, построенные вокруг специально созданного языка под названием Sway.
«Основная предпосылка заключается в том, что мы постоянно наблюдаем появление новых сетей, но люди не пытаются сохранить безопасность и децентрализацию существующих систем», — пояснил The Block соучредитель Fuel Labs Ник Додсон.
Напомним, опрос Huobi Research показал, что институциональные инвесторы из Азии больше интересуются инфраструктурными проектами, нежели новыми сегментами вроде DeFi и GameFi.