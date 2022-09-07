Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивале (7 фото)
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Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивале (7 фото)

Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивалеКрасавчик Брендан Фрейзер влюбил в себя миллионы людей. А все благодаря его главной роли в серии фильмов "Мумия". Но, увы, потом его карьера стремительно пошла на спад, а потом и вовсе пропал с радаров. А когда спустя годы он вновь вышел из тени, фанаты актера ужаснулись его внешним видом. Как выяснилось, все это было ради главной роли в фильме Даррена Аронофски "Кит", который давеча представили на 79-м Венецианском кинофестивале. После просмотра картины публика стоя аплодировала 53-летнему актеру в течение 6 минут. В итоге старина Брендан не смог сдержать слез.

В прокат новый фильм «Кит» выйдет 9 декабря, но его приём в Венеции уже говорит о многом. За эту роль Брендана уже сейчас рассматривают как одного из претендентов на "Оскар" в будущем году. Так что можно смело сказать, что несмотря на очень долгий перерыв и частые неудачи, Фрейзер триумфально вернулся в большое кино. Видео с реакцией Фрейзера на овации, размещённое в Твиттере, набрало уже больше 15 миллионов просмотров.


Вот так Брендан Фрейзер выглядит в своём новом фильме «Кит». Картину выпустит небезызвестная студия A24, которая известна своими смелыми и вызывающими проектами. Режиссёром выступил именитый автор Даррен Аронофски, создатель фильмов «Реквием по мечте», «Фонтан», «Рестлер», «Чёрный лебедь», «Боец» и «мама!».

Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивале
Друзей и фанатов актера очень тронули слезы актера и они сердечно поздравили его с успехом. Вот как отреагировали на возвращение Брендона в соцсетях

Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивале
Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивале
Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивале
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Актёру уже пророчат номинацию на «Оскар» за эту роль. Если это произойдёт, такое признание станет высшей точкой карьеры Брендона Фрейзера на данный момент. А это может повторно проложить ему дорогу в большое кино, причём на ведущие роли.

Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивале
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По материалам: триникси

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