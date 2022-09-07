Брендан Фрейзер не сдержал слёз во время стоячей овации в свою честь после показа его нового фильма в Венеции
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Брендан Фрейзер не сдержал слёз во время стоячей овации в свою честь после показа его нового фильма в Венеции

Брендан Фрейзер не сдержал слёз во время стоячей овации в свою честь после показа его нового фильма в Венеции

4 сентября 2022 года на 79-м Венецианском кинофестивале был представлен фильм «Кит» режиссёра Даррена Аронофски, в главной роли в котором сыграл Брендан Фрейзер.

В интернете очень тепло относятся к 53-летнему актёру, ностальгируя по франшизе «Мумия» и желая ему возвращения в большую игру. Карьера Фрейзера действительно уже давно казалась угасшей, ведь он не появлялся в больших фильмах аж с нулевых. И теперь он вернулся!

В прокат новый фильм «Кит» выйдет 9 декабря, но его приём в Венеции уже говорит о многом. Фильм и актёр в частности получили 6-минутную стоячую овацию от зрителей. За эту роль Брендана уже сейчас рассматривают как одного из претендентов на «Оскар» в будущем году.

Вероятно, на наших глазах происходит главное актёрское возвращение года. Как бы там ни было, смотреть на растроганного признанием своей работы Брендона Фрейзера крайне приятно!

53-летний актёр Брендан Фрейзер не смог сдержать слёз во время 6-минутной овации после показа его нового фильма «Кит»

Премьера фильма прошла на Венецианском фестивале 4 сентября. Видео с реакцией Фрейзера на овации, размещённое в Твиттере, набрало уже больше 15 миллионов просмотров.

Американо-канадский актёр не получал главных ролей в заметном проекте уже 12 лет


Коллегу поддержал Дуэйн Джонсон, который пересекался с Фрейзером на старте своей карьеры

Актёру уже пророчат номинацию на «Оскар» за эту роль

Если это произойдёт, такое признание станет высшей точкой карьеры Брендона Фрейзера на данный момент. А это может повторно проложить ему дорогу в большое кино, причём на ведущие роли.

Нам остаётся лишь дождаться возможности самим увидеть нового, драматического Брендана Фрейзера в фильме «Кит», который обещает быть сильным зрелищем. Ну и пожелать актёру почаще радовать нас своим присутствием в новых фильмах!

# Интересное
По материалам: twizz

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