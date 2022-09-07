Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных инфлюенсеров

FCA предупредило инвесторов о рисках финансовых консультаций от инфлюенсеров, продвигающих торговлю криптовалютами и форекс в качестве выхода из кризисных ситуаций. Об этом пишет City AM.

Представитель ведомства сообщил изданию, что поводом для предупреждения стал один из постов в Instagram. Его автор — трейдер с более чем 100 000 подписчиков — утверждает, что заработал состояние в размере «почти 2 млн фунтов стерлингов» после утраты сбережений своего отца.

Для этого он якобы «торговал с умом», купив биткоин по низкой цене и закрыв позицию на пике.

«Я добился успеха в трейдинге, учась на собственном горьком опыте и понимая, что смогу спасти себя только после того, как потеряю все деньги», — приводит издание слова владельца аккаунта.

В FCA выразили обеспокоенность подобными маркетинговыми материалами. В управлении подчеркнули, что граждане должны «опасаться любой рекламы от неуполномоченного лица», поскольку в таком случае они ничем не защищены.

Аналитик по личным финансам Майрон Джобсон поддержал позицию регулятора. По его мнению, попытка выйти из кризиса через трейдинг — «рецепт бессонных ночей».

«Всегда относитесь к инвестиционным советам в социальных сетях с долей скептицизма и проверяйте репутацию тех, кто дает советы. При проведении исследований важно использовать надежные источники», — добавил он.

Летом 2021 года Управление по стандартам рекламы Великобритании приступило к рассмотрению варианта включения дисклеймера в связанную с криптовалютами рекламу.

Напомним, в январе 2022 года FCA опубликовало проект правил, запрещающий маркетинговые кампании без оценки финансовых знаний и опыта пользователей.

Позднее надзорный орган утвердил более строгие правила для борьбы с вводящей в заблуждение рекламой, связанной с высокорисковыми инвестиционными продуктами. Однако в документ не включили криптовалюты.